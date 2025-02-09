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Найпотужніший за останні роки: у Карибському морі стався землетрус

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Найпотужніший за останні роки: у Карибському морі стався землетрус
фото з відкритих джерел

Сила поштовхів поблизу Гондурасу становила в середньому 7 балів

У Карибському морі стався землетрус. Його епіцентр знаходився на північ від Гондурасу. Про це пише Reuters.

Зазначається, що сила поштовхів становила в середньому 7 балів. Поштовхи фіксували на глибині 10 км.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, цей землетрус побив рекорд 2021 року, коли на Гаїті землетрус досяг 7,2 бала за шкалою Ріхтера.

Після землетрусу в Карибському морі та на півночі Гондурасу оголосили попередження про цунамі. Проте наразі його вже скасували.

Наразі невідомо, чи є руйнування на суші.

Нагадаємо, нещодавно Греція оголосила надзвичайний стан на островах Санторіні після серії землетрусів. Цього тижня землетруси сколихнули популярний туристичний острів. Внаслідок цього понад 10 тисяч мешканців і працівників були вимушені  евакуюватися. На острів скеровані підрозділи військовослужбовців, пожежної служби та поліції.

З 2 лютого в морі між Санторіні та островом Аморгосбуло зафіксовано майже сотні майже постійних поштовхів. Найсильніший землетрус зареєстрували магнітудою 5,2, що стався у ніч на 5 лютого.

Того ж дня влада попередила про високий ризик зсувів на деяких частинах острова. У регіоні закриті школи та направлено рятувальників. Місцевим мешканцям порадили уникати портів і скупчень у приміщеннях.

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Теги: землетрус рекорд Гаїті цунамі море стихійні лиха

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