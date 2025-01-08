Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 126
Через землетрус в Тибеті постраждали сотні людей
Внаслідок землетрусу в Тибелі загинуло щонайменше 126 людей загинули, ще 188 отримали поранення. Такі свіжі дані наводить CNN.
Також у результаті землетрусу були пошкоджені понад 3600 будинків.
Зазначається, що епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі, розташованому високо на тибетському плато, знаходився недалеко від кордону з Непалом, приблизно за 80 км на північ від найвищої гори світу Евересту.
Підземні поштовхи відчувалися навіть у столиці Непалу Катманду.
‼️Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Тибеті зросла до 95 осіб, ще 130 поранені - Сіньхуа pic.twitter.com/of5O4g0Hb2— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 7, 2025
У Тибеті завдяки рятувальним роботам вдалося звільнити з-під завалів понад 400 людей. Також понад 30 000 жителів були евакуйовані.
Понад 1600 солдатів Народно-визвольної армії та воєнізованої поліції були задіяні, щоб приєднатися до порятунку, а також військові безпілотники, гелікоптери та транспортні літаки.
Нагадаємо, вранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера.
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