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Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 126

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 126
Рятувальна операція після землетрусу в містечку Чансуо Дінгрі в Тибетському районі
фото: AP

Через землетрус в Тибеті постраждали сотні людей

Внаслідок землетрусу в Тибелі загинуло щонайменше 126 людей загинули, ще 188 отримали поранення. Такі свіжі дані наводить CNN.

Також у результаті землетрусу були пошкоджені понад 3600 будинків.

Зазначається, що епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі, розташованому високо на тибетському плато, знаходився недалеко від кордону з Непалом, приблизно за 80 км на північ від найвищої гори світу Евересту.

Підземні поштовхи відчувалися навіть у столиці Непалу Катманду.

У Тибеті завдяки рятувальним роботам вдалося звільнити з-під завалів понад 400 людей. Також понад 30 000 жителів були евакуйовані.

Понад 1600 солдатів Народно-визвольної армії та воєнізованої поліції були задіяні, щоб приєднатися до порятунку, а також військові безпілотники, гелікоптери та транспортні літаки.

Нагадаємо, вранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера.

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