Землетрус у Тибеті: кількість загиблих зросла до 126

Рятувальна операція після землетрусу в містечку Чансуо Дінгрі в Тибетському районі

Через землетрус в Тибеті постраждали сотні людей

Внаслідок землетрусу в Тибелі загинуло щонайменше 126 людей загинули, ще 188 отримали поранення. Такі свіжі дані наводить CNN.

Також у результаті землетрусу були пошкоджені понад 3600 будинків.

Зазначається, що епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі, розташованому високо на тибетському плато, знаходився недалеко від кордону з Непалом, приблизно за 80 км на північ від найвищої гори світу Евересту.

Підземні поштовхи відчувалися навіть у столиці Непалу Катманду.

‼️Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Тибеті зросла до 95 осіб, ще 130 поранені - Сіньхуа pic.twitter.com/of5O4g0Hb2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 7, 2025

У Тибеті завдяки рятувальним роботам вдалося звільнити з-під завалів понад 400 людей. Також понад 30 000 жителів були евакуйовані.

Понад 1600 солдатів Народно-визвольної армії та воєнізованої поліції були задіяні, щоб приєднатися до порятунку, а також військові безпілотники, гелікоптери та транспортні літаки.

Нагадаємо, вранці 7 січня у віддаленому регіоні Тибету стався потужний землетрус магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера.