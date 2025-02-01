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На Полтавщині стався землетрус

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Полтавщині стався землетрус
Між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67
фото з відкритих джерел

У Полтаві поштовхи відчували жителі верхніх поверхів

За даними Головного центру спеціального контролю, на Полтавщині стався землетрус. Про це інформує ДСНС України.

О 18.21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,67. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км.

«За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було», – сказано у повідомленні.

Тим часом користувачі соціальних мереж пишуть, що в Полтаві поштовхи відчували жителі верхніх поверхів, у декого хиталися меблі.

Нагадаємо, 9 листопада о 20:29 на Полтавщині зафіксували землетрус. Він був на глибині восьми кілометрів. 

Також 8 жовтня 2024 року поблизу Кривого Рогу в Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Раніше, 1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км. Землетрус не становить загрози для населення України.

 

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Теги: Полтавщина населення землетрус

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