Греція оголосила надзвичайний стан через серію землетрусів

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи

Греція оголосила надзвичайний стан на островах Санторіні після серії землетрусів. Про це пише Reuters.

Повідомляється, що цього тижня землетруси сколихнули популярний туристичний острів. Внаслідок цього понад 10 тисяч мешканців і працівників були вимушені евакуюватися. На острів скеровані підрозділи військовослужбовців, пожежної служби та поліції.

З 2 лютого в морі між Санторіні та островом Аморгосбуло зафіксовано майже сотні майже постійних поштовхів. Найсильніший землетрус зареєстрували магнітудою 5,2, що стався у ніч на 5 лютого.

Того ж дня влада попередила про високий ризик зсувів на деяких частинах острова. У регіоні закриті школи та направлено рятувальників. Місцевим мешканцям порадили уникати портів і скупчень у приміщеннях.

Люди вимушені евакуюватись через високу сейсмічну активність фото: Reuters

Міністерство з кліматичних криз і цивільного захисту населення повідомило, що надзвичайний стан буде діяти до 3 березня, щоб дати змогу реагувати на потреби населення та на наслідки сейсмічної активності.

Греція є однією з найбільш сейсмонебезпечних країн Європи, оскільки знаходиться на межі Африканської та Євразійської тектонічних плит. Водночас сейсмологи кажуть, що висока сейсмічна активність є безпрецедентною і може тривати тижнями або місяцями.

Дослідження показали, що кора під морями навколо Санторіні рясніє розломами. У 1956 році острів зазнав значних руйнувань після землетрусу силою понад сім балів за шкалою Ріхтера, який спричинив цунамі.

Нагадаємо, у Туреччині дослідники виявили гігантський розлом земної кори. Його зафіксували на стику Аравійської та Євразійської плит.