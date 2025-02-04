Райський острів у Греції готується до руйнівного землетрусу

Влада Греції відправляє рятувальні команди на Санторіні через побоювання сильного землетрусу

Влада Греції направила на острів Санторіні спецпідрозділи, рятувальні команди, дрони та намети на випадок можливого катастрофічного землетрусу після зафіксованих раніше слабких підземних поштовхів. Про це пише The Guardian.

У зв'язку з загрозою цунамі, який може виникнути після землетрусу, мешканцям та туристам рекомендовано уникати прибережних зон та занедбаних будівель. Також людей попросили спустошити басейни та утриматися від масових заходів у закритих приміщеннях. Як превентивний захід усі школи острова були закриті.

Санторіні, місце одного з найбільших вулканічних вивержень в історії, також є найпопулярнішим островом Греції в Егейському морі, який минулого року прийняв близько 3,5 млн туристів.

«Нічого не можна виключати, – сказав професор сейсмології Університету Аристотеля у Салоніках Костас Папазахос. – Саме тому було введено запобіжні заходи, щоб мінімізувати наслідки можливого сильного землетрусу».

Греція розташована на численних розломах і часто страждає від землетрусів, але експерти описали підвищення сейсмічної активності протягом 48 годин із понад 200 зареєстрованими поштовхами як драматичне, хоча підкреслили: поштовхи були спровоковані тектонічними, а не вулканічними чинниками.

Дослідження показали, що кора під морями навколо Санторіні рясніє розломами. У 1956 році острів зазнав значних руйнувань після землетрусу силою понад сім балів за шкалою Ріхтера, який спричинив цунамі.

Нагадаємо, у Туреччині дослідники виявили гігантський розлом земної кори. Його зафіксували на стику Аравійської та Євразійської плит.