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Понад півтисячі афтершоків зафіксовано після землетрусу в Тибеті

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Понад півтисячі афтершоків зафіксовано після землетрусу в Тибеті
У Тибеті стався сильний землетрус і афтершоки тривають
фото: Xinhua

515 афтершоків зафіксували після землетрусу у Тибеті

Як мінімум 515 афтершоків зафіксували сейсмологи після землетрусу магнітудою 6,8 на території автономного району Тибету в Китаї. Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю. За даними журналістів, більшість із них була магнітудою нижче 3,0.

Внаслідок землетрусу в Тибелі загинуло щонайменше 126 людей, ще 188 отримали поранення. Також у результаті землетрусу були пошкоджені понад 3600 будинків.

Зазначається, що епіцентр землетрусу в окрузі Тінгрі, розташованому високо на тибетському плато, розташовувався недалеко від кордону з Непалом, приблизно за 80 км на північ від найвищої гори світу Евересту.

У Тибеті завдяки рятувальним роботам вдалося звільнити з-під завалів понад 400 людей. Також понад 30 000 жителів були евакуйовані.

Нагадаємо, землетрус  магнітудою магнітудою 7,1 за шкалою Ріхтера стався в ніч проти 7 січня на території повіту Тінгрі. 

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Теги: Китай землетрус поранення

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