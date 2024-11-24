У сусідній з Україною державі трапилося два землетруси за день

Зона Вранча – це сейсмоактивна зона, розташована на стику Південних, румунських та Східних українських Карпат

Інформації щодо постраждалих або руйнувань внаслідок підземних поштовхів немає

Сейсмологи зафіксували два землетруси за день у Румунії. Вони сталися у неділю, 24 листопада. Про це повідомляє сайт Національного інституту вивчення фізики Землі (INCDFP) Румунії.

Перший землетрус магнітудою 4,1 стався о 07:16 у сейсмічній зоні Вранча. Підземний поштовх був на глибині 128 км.

Другий землетрус магнітудою 3,5 зафіксували о 08:43 на глибині 64,5 км.

Інформації щодо постраждалих або руйнувань внаслідок підземних поштовхів у Румунії немає.

Зона Вранча – це сейсмоактивна зона, розташована на стику Південних, румунських та Східних українських Карпат, у повіті Вранча в Румунії.

Нагадаємо, 9 листопада о 20:29 на Полтавщині зафіксували землетрус. Він був на глибині восьми кілометрів.

Також 8 жовтня 2024 року поблизу Кривого Рогу в Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Раніше, 1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км. Землетрус не становить загрози для населення України.