Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У сусідній з Україною державі трапилося два землетруси за день

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У сусідній з Україною державі трапилося два землетруси за день
Зона Вранча – це сейсмоактивна зона, розташована на стику Південних, румунських та Східних українських Карпат
фото з відкритих джерел

Інформації щодо постраждалих або руйнувань внаслідок підземних поштовхів немає

Сейсмологи зафіксували два землетруси за день у Румунії. Вони сталися у неділю, 24 листопада. Про це повідомляє сайт Національного інституту вивчення фізики Землі (INCDFP) Румунії.

Перший землетрус магнітудою 4,1 стався о 07:16 у сейсмічній зоні Вранча. Підземний поштовх був на глибині 128 км.

Другий землетрус магнітудою 3,5 зафіксували о 08:43 на глибині 64,5 км.

Інформації щодо постраждалих або руйнувань внаслідок підземних поштовхів у Румунії немає.

Зона Вранча – це сейсмоактивна зона, розташована на стику Південних, румунських та Східних українських Карпат, у повіті Вранча в Румунії.

Нагадаємо, 9 листопада о 20:29 на Полтавщині зафіксували землетрус. Він був на глибині восьми кілометрів. 

Також 8 жовтня 2024 року поблизу Кривого Рогу в Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бала.

Раніше, 1 вересня о 05:50:56 Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус поблизу півострова Крим. Джерело землетрусу розташоване у східній частині Чорного моря, 20 кілометрів на південний схід від узбережжя півострова Крим, на глибині 6 км. Землетрус не становить загрози для населення України.

 

Читайте також:

Теги: Румунія землетрус населення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Старіші продукти Apple все ще можна буде купити в Індонезії
Влада Індонезії заборонила продаж нових iPhone 16: причина
29 жовтня, 08:48
Спецпризначенці ліквідовують техніку окупантів
СБУ показала, як та скільки знищила техніки окупантів за два тижні
27 жовтня, 03:32
На Сумщині продовжується евакуація
Із Сумщини евакуювали вже майже 40 тис. цивільних – Сумська ОВА
29 жовтня, 02:44
Внутрішній видобуток нафти у Туреччині прискорився
Туреччина тисне на газ: країна планує буріння сотень свердловин у 2025 році
1 листопада, 10:16
Президент Ботсвани Масісі цілує виборчий бюлетень
Майже 60 років при владі: партія президента Ботсвани зазнала поразки на виборах
1 листопада, 15:58
Субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії: нові умови
Субсидії на оплату світла при відключеннях електроенергії: нові умови
12 листопада, 07:15
Президентські вибори в Румунії пройдуть у два тури – 24 листопада і 8 грудня
Росія намагається вплинути на вибори в Румунії
12 листопада, 10:59
проїзні квитки в одеському електротранспорті з 1 грудня здорожчають
Вартість проїзду на електротранспорті в Одесі зміниться з 1 грудня
13 листопада, 08:28
Іспанія змінює політику щодо міграції
Іспанія має намір легалізувати по 300 тисяч мігрантів щороку
20 листопада, 07:27

Соціум

У сусідній з Україною державі трапилося два землетруси за день
У сусідній з Україною державі трапилося два землетруси за день
У Києві правоохоронці фіксують хвилю диверсій: деталі
У Києві правоохоронці фіксують хвилю диверсій: деталі
Росія завербувала сотні жителів Ємену для війни проти України
Росія завербувала сотні жителів Ємену для війни проти України
Над авіабазами США зафіксовано невідомі безпілотники
Над авіабазами США зафіксовано невідомі безпілотники
Фінляндія готує жінок до можливої ​​війни з РФ
Фінляндія готує жінок до можливої ​​війни з РФ
Блокування пункту пропуску «Медика – Шегині»: скільки триватиме
Блокування пункту пропуску «Медика – Шегині»: скільки триватиме

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 листопада: ситуація на фронті
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 листопада 2024
25K
Куди рухається війна: боєць із батальйону «Вовки Да Вінчі» зробив невтішний прогноз
15K
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8450
Чому Захід не допомагає Україні збивати російські КАБи: Залужний дав відповідь
5904
Путін вигадав новий спосіб заохочення росіян до участі у війні

Новини

Вночі над Києвом ППО знищила понад десяток безпілотників – КМВА
Сьогодні, 07:35
Букінгемський палац закриють на реконструкцію на три роки – The Times
Сьогодні, 07:30
Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:00
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Україна втратила понад 40% контрольованої території на Курщині – Reuters
Вчора, 23:42
Зміцнення атомної енергетики і добудова АЕС – стратегічний крок для України – нардеп
Вчора, 13:21

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua