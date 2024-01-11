11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна позичати і брати в борг гроші

11 січня відзначається Всесвітній день «дякую» та Всесвітній день скетчноутингу. Віряни вшановують пам’ять преподобного Феодосія Великого.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день «дякую»

Існує версія, що Всесвітній день «дякую» вигадали підприємливі співробітники однієї з компаній, що виготовляла листівки, аби підвищити власні продажі. Як би там не було, але ідея виявилася напрочуд гарною. Традиція говорити у відповідь слова подяки з’явилася дуже давно.

Відтоді вдячність – уміння належно оцінити будь-яку виявлену до нас уважність, всяке зроблене нам добре діло. Вона має велику суспільну вартість, адже підтримує в людях бажання робити добро іншим; бажання ж робити добро іншим – це любов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Всесвітній день скетчноутингу

Також 11 січня святкують Всесвітній день скетчноутингу. Цього дня спільнота художників, які створюють скетчі, збирається для того, щоб обмінятися досвідом та розповісти про свої досягнення.

Скетчноутинг – це форма нотаток, за допомогою якої людям легше запам’ятати інформацію, висловити свої ідеї.

Свято запровадили творчі люди Мауро Тозеллі та Майк Роде, власники компанії Sketchnote Army. Це свято було створено, щоб продемонструвати свої скетчі всьому світу. Вперше воно було проведене 2016 року.

Яке сьогодні релігійне свято

11 січня в церковному календарі – День преподобного Феодосія Великого. Народився він в Каппадокії в родині благочестивих Євлогії і Проєресія. Ще в дитинстві батьки помітили, що у Феодосія гарний голос, тому його відразу посвятили у церковні читці. 451 року Феодосій поїхав до Єрусалиму і по дорозі зустрів Симеона Стовпника. Там він відвідав різні місця, які мають для християн особливе значення, а потім став учнем преподобного Лонгіна.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вчитель доручив Феодосію переселитися до церкви Пречистої Владичиці Богородиці. Однак він хотів жити усамітнено, тому пішов в пустелю і поселився там в печері.

Невдовзі навколо Феодосія зібралася чимала чернеча громада, тому незабаром тут виріс цілий монастир, який потім переріс у обитель. Нині вона називається Лавра Феодосія Великого. Вона стала першим чернечим монастирем на території сучасної Палестини. За життя Феодосія там проживало приблизно 400 ченців.

Преподобний Феодосій Великий підтримував дружні стосунки із Саввою Освяченим. Разом з ним він навіть отримав сан архімандрита. За часів правління імператора Анастасія почалися сильні гоніння за християнами, які не підтримували монофізитство (одна з течій християнства, згідно з якою Ісус Христос має лише одну божественну природу). Феодосій цю течію не підтримував, тому його схопили і кинули до в'язниці. Вийшов він лише 518 року, коли імператор помер.

Свою смерть преподобний зустрів 529 року після тривалої хвороби. На той час було йому 105 років.

Що не можна робити цього дня

Не варто позичати і брати в борг гроші.

Не можна приймати подарунки від чужих людей.

Краще не сваритися.

Народні прикмети

Якщо цього дня туман, то навесні річки вийдуть з берегів.

Відлига до ранньої, але затяжної весни.

Якщо на небі мало хмаринок, то скоро прийде мороз.

Яка погода цього дня, таким буде й листопад.

Сильний мороз – буде хороший урожай ярових.

Пам’ятні події 11 січня

49 до н. е. – Юлій Цезар перейшов Рубікон разом зі своєю армією, ввівши Римську республіку в стан війни.

1569 – перша згадана в історії лотерея в Англії. Відбулася в будівлі собору Св. Павла.

1693 – землетрус та цунамі на Сицилії пошкодили 70 міст та спричинили близько 60 тис. жертв.

1759 – у Філадельфії (штат Пенсільванія) почала роботу перша у США страхова компанія.

1775 – вперше в США єврей (Френсіс Сальвадор) був обраний на державну посаду. Це сталося в штаті Південна Кароліна.

1785 – Нью-Йорк став столицею США (до 1790).

1787 – Вільям Гершель відкрив два супутники планети Уран – Титанію та Оберон.

1803 – Монро і Лівінгстон вирушили в морську подорож із США в Париж, маючи на меті купити Новий Орлеан, внаслідок чого США придбали весь штат Луїзіана.

1864 – У Лондоні відкрився вокзал Чарінг Крос.

1909 – із Нью-Йорка у Філадельфію вирушають учасниці перших жіночих автоперегонів.

1919 – у Радянській Росії введена продрозверстка (обов'язкова здача селянами державі надлишків хліба).

1922 – у Торонто (Канада) завдяки науковій роботі Ф. Бантинга, Ч. Беста і Дж. Маклеода вперше застосований інсулін для лікування діабету.

1923 – у зв'язку з невиплатою Німеччиною репарацій, встановлених Версальським договором, французькі та бельгійські війська зайняли Рурську область, де видобувалось 70 % німецького вугілля.

1935 – американка Амелія Ерхарт розпочала переліт через Тихий океан. Вона першою у світі самостійно подолала відстань від Гавайських островів до Окленду, штат Каліфорнія.

1946 – в Албанії скасована монархія і проголошена народна соціалістична республіка, якою до 1985 р. керував сталініст Енвер Ходжа.

1971 – американський журналіст Дон Гефлер започаткував термін Кремнієва долина, коли він почав публікувати серію статей під назвою «Кремнієва долина США».

1972 – після перемоги у війні за незалежність Східний Пакистан перейменований на Бангладеш.

1981 – команда з трьох британців під керівництвом сера Ренальфа Фіннеса завершила найдовшу за відстанню і найкоротшу за тривалістю експедицію через Антарктику, досягнувши базу Скотта після 75 днів шляху; було пройдено 2 тисячі 500 миль.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Віталій, Володимир, Вольдемар, Йосип, Михайло, Микола, Степан, Теодор, Федір.