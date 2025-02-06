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Річниця руйнівного землетрусу у Туреччині: який вигляд має місце зараз

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Річниця руйнівного землетрусу у Туреччині: який вигляд має місце зараз
Місце землетрусу у Туреччині активно забудовують новими будинкаами
фото із відкритих джерел

Два роки тому в лютому Туреччину сколихнули землетруси магнітудою 7,7 і 7,6 з центром у Кахраманмараші та вразили 11 провінцій, проте зараз цілі міста активно відбудовуються

Минуло два роки після руйнівних землетрусів, які вразили турецьку провінцію Кахраманмараш, у результаті яких загинуло понад 53 тис. людей. Про це пише ntv.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року на південному сході братської країни були зафіксовані підземні поштовхи магнітудою 7,7 і 7,6 балів за шкалою Ріхтера.

Внаслідок землетрусу в Туреччині загинули 53,7 тис. людей та 107 тис. постраждали, обрушилися 39 тис. будівель та 200 тис. отримали серйозні пошкодження, і 2 мільйони людей за одну ніч стали бездомними. Загалом через землетрус безпосередньо постраждали приблизно 14 млн громадян.

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Землетрус, який спричинив руйнування в Кахраманмараші, а також Хатаї, Османіє, Адані, Адіямані, Газіантепі, Шанлиурфі, Діярбакирі, Кілісі, Малатьї та інших, змінив деякі міста до невпізнаннання, а підземні поштовхи силою до 4-5 балів тривають і дотепер. 

На сьогоднішній день 362 тисячам 739 домогосподарствам було надано допомогу в оренді квартир, держава оплачує частину або і повну оренду помешкань постраждалих. 

Антакья постраждала найбільше, тут було зруйновано 90% будівель, і 20 тис. жителів загинули. Хоча з міста було вивезено тонни сміття, багато його районів досі як зона бойових дій. Зараз Антакья відбудовується заново і є величезним будмайданчиком. 

«Нам дійсно довелося довго чекати, але по суті місто було знесене повністю», – каже 57-річний батько трьох дітей Атілла Чічекчі, стоячи біля входу в імпровізований двір, який розбив навколо контейнера, де тепер живе разом сім'єю. Він подав заяву на отримання житла, але його черга наразі не підійшла.  

За словами архітектора Деніза Екіоджака, який керує будівництвом 482 квартир та 24 офісних приміщень, робота ведеться цілодобово. Міністерство з питань довкілля, урбанізації та зміни клімату повідомило, що за минулий рік постраждалим від землетрусу було видано ключі від 201 580 будинків та квартир, і ще 453 тис. буде видано до кінця 2025 року.

Мустафа Арлан, головний інженер, який керує будівництвом у провінції Хатай, запевняє, що всі нові будинки відповідають вимогам безпеки. «Чи це стосується металевих решіток залізобетонних конструкцій, кількості витраченого цементу, то все це проходить дуже ретельні процедури перевірки», – каже Арлан. «Якщо буде новий землетрус, то ми впевнені, що ці стіни встоять», – переконаний фахівець.

Що відбувається у Кахранмараші

Загалом у провінції Кахраманмараш за два роки, що минули з моменту руйнівних землетрусів, відновлено 345 селищ, де збудовано 15 тис. будинків. Про це повідомив заступник генерального директора Управління з будівельних робіт Міністерства у справах довкілля, містобудування та зміни клімату Туреччини Мурат Акінбінгель.

З метою якнайшвидшого відновлення регіону право проведення будівництва у 11 сільських районах Кахраманмараша було передано 67 різним компаніям.

Акінбінгель зазначив, що 1100 будинків уже розподілено серед селян, що втратили житло. Крім того, нещодавно було проведено нове жеребкування, яке визначило власників ще 9 тис. будинків. 

Нагадаємо, війна в Україні має закінчитися справедливим миром. Про це президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, яка відбулася ввечері 5 лютого в Анкарі.

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Теги: Туреччина землетрус місто робота будинок житло держава жеребкування соціум черга

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