Найсильніший ураган за 100 років, як це було? Свідчення українців, які мешкають у Флориді

Стихійні лиха в США. Як діють влада, бізнес і громадяни

У ніч з 9 на 10 жовтня ураган «Мілтон» досягнув Флориди. Стихія спричинила підтоплення і руйнування. Напередодні евакуювалися або скористалися допомогою влади в евакуації близько 5 млн людей з 15 округів штату.

Відомо, що за час негоди випало понад 400 мм опадів. Якщо шукати позитив, то він у тому, що половина цих опадів випали, коли ураган ще не дійшов до суші. Пізніше виявилося, що найбільш песимістичні прогнози не справдилися: ураган ще до виходу на сушу, втратив свою силу з 5-ї до 3-ї категорії складності. Проте вітер силою 195 кілометрів на годину, що відповідає третій категорій, все ж встиг спричинити значні руйнування. Понад сотня будинків у штаті зруйновано, тисячі помешкань опинилися без електрики. Та все ж наслідки могли бути значно гіршими. Про те, як мешканці Флориди готувалися і пережили негоду, «Главкому» розповіла Тетяна Котенко. Після повномасштабного вторгнення вони з чоловіком Володимиром перебралися до США.

Нині Котенки мешкають у Сент-Пітерсбурзі у Флориді, що на західному узбережжі штату. Це місто одним із перших зустріло ураган. Попри небезпеку українці не виїжджали до іншого штату, зустріли негоду у своїй оселі. У Сент-Пітербурзі мешкає майже 260 тис. жителів. Місто розташоване за 44 км від значно більшої Тампи з населенням 2,7 млн мешканців. Тампа і Орландо – найбільші міста у Флориді, які опинилися в епіцентрі урагану. За останньою інформацією, внаслідок стихії загинули 16 людей.

Тетяно, як ви готувалися до урагану, адже мешканці заздалегідь знали, що насувається стихія. Навіть президент Байден змінив свої плани у зв’язку з негодою.

Приземлення урагану, тобто коли його «око» з океану зайшло на материк, припало на місцевість Сієста Кі приблизно о 20:30 9 жовтня, у 46 кілометрах південніше від міста, у якому ми мешкаємо. Востаннє подібний ураган з Атлантики у бік Тампи заходив у 1921 році. Тобто понад 100 років у цій частині країни не було таких от ураганів.

Супутниковий знімок урагану «Мілтон» над Флоридою 10 жовтня фото: noaa.gov

Підготовка на узбережжі була дуже масштабною, вона відбувалася після «Хелен» (ураган 4-ї категорії, що пройшов буквально за тиждень до «Мілтона»). Люди запасалися снеками, їжею, яка довго не псується. Якісь консервовані супи купували, в основному те, що не потрібно розігрівати, можна їсти без додаткового приготування, а також воду.

За два дні полиці в крамницях спорожніли, що дуже нагадувало ковідні часи, коли паніка спонукала людей усе масово скуповувати. Були черги на заправках, деякі заправки навіть зачинялися, бо паливо закінчувалося. Ми бачили, що наші сусіди навіть генератор на другий поверх будинку тягнули. Влада попереджала, що може бути будь-що, будь-який сценарій.

Усі очікували: коли ураган зайде на берег, він по силі буде 4-5 категорії.

Якби так сталося, було би дуже багато руйнувань. Губернатор Флориди Рональд Десантіс казав, що влада перестрахувалася, готувалася до того, що рівень води підніметься на 4,5 метра. Ми готувалися до того, що будуть масові відключення електроенергії, що це триватиме навіть не дні, а тижні. Люди забивали вікна фанерою, або металевими щитами, розкладали мішки з піском біля будинків, щоби якось зупинити воду.

Тетяна з Володимиром наступного дня після урагану приїхали на узбережжя Мексиканської затоки фото: Instagram Тетяни Котенко

Тобто прогноз, на щастя, не справдився?

Так, нам дуже пощастило, бо ураган дійсно став слабшим перед тим, як зайшов на сушу. Послабився до третьої категорії, що нас врятувало.

Якби була четверта категорія, було би більше руйнувань. Один із експертів на місцевому телеканалі констатував, що ураганів у Флориді стає з кожним роком усе більше, вони стають потужнішими.

Нинішній ураган у Флориді вже п’ятий за рік. Попередні не були такої великої сили як «Мілтон».

Місто Сент-Пітерсбург опинилося в епіцентрі урагану «Мілтон»

Але збитки все одно ураган завдав. Чи будуть їх компенсувати?

Працює у Флориді система страхування, працюють виплати страховок. По-перше, ти коли тут купуєш будинок, маєш перевірити як і з чого він зроблений. Є спеціальна інспекція, яка перевіряє і дах, і вікна тому, що є закон, який зобов’язує будувати за нормами. Якщо вони не витримують четверту категорію урагану, тобі просто не застрахують житло. Або застрахують, але вартість страхування буде захмарною. Так само коли ти сам будуєш будинок. Маєш враховувати, що мають бути матеріали, які витримають сильний ураган. Тільки коли будинок отримає «добро» від інспекції, його можна застрахувати і у разі пошкоджень через ураган отримати страхові виплати. Бо ж не ідеться тільки про твою персональну безпеку, а й про безпеку сусідів. У місцевих групах люди попереджали одне одного зробити фото і відео своїх осель до приходу урагану, аби потім для страхової у разі руйнацій, їх надати.

Єдине, слід зауважити, що є мобільні будинки, які не застраховують від ураганів, бо вони швидко руйнуються.

Щодо майна, зрозуміло. А щодо страхування життя і здоров’я. Не дослухався влади, не евакуювався, компенсацію через поранення внаслідок урагану не отримаєш?

Потрібно читати умови страхування. Якщо людина знехтувала повідомленням влади про небезпеку, то, звичайно, страхова контора матиме підстави не виплатити кошти.

Тут є два типи страхування: страхування життя і медичне страхування.

Стихія нанесла багато шкоди. На фото руйнування в містечку Saint Petersburg фото: facebook.com/zettana

Евакуація централізована за кошт влади, чи кожен розраховує лише на себе, свій автомобіль?

Є безкоштовні шатли, які доставляли людей до шелтерів (локацій з безкоштовним тимчасовим житлом). Наприклад, неподалік нашої оселі таку локацію відкрили у школі. Багато людей на власному транспорті з документами, домашніми тваринами просто виїхали до родичів чи знайомих на два дні. Знаю, що в Алабамі було відкрито безкоштовні кемпінг-парки, де можна було у наметах розміститися. Там для людей є всі умови, душ. Великі гаражі відкрилися для усіх, хто хоче захистити свої автівки безплатно. Готелі суттєво знизили ціни на ось ці декілька днів. Наприклад, номер у п’ятизірковому на добу коштує всього $75. Також відомий сервіс таксі зробив безплатними свої послуги.

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Відомий бейсбольний стадіон Tropicana Field сильно постраждав через ураган фото: facebook.com/zettana

Це ініціатива бізнесу, чи влада рекомендувала бізнесу знизити ціни чи зробити сервіси безплатними?

Ні, це позиція самого бізнесу. Тут такого немає щоби влада наїжджала, вона не може цього робити. В тому є різниця з Україною. Сам бізнес іде на такі кроки, бо це його репутація, бізнес показує, що з людьми, що є соціально орієнтованим. Ще після урагану «Хелен» багато бізнесів почали підтримувати людей, багато волонтерів активізувалося.

Зруйновани дах на стадіоні «Тропікана Філд» скріншот з трансляції

Світло, воду вимикали? Як швидко повернули?

У ніч, коли був ураган, воду вимкнули. Причина – прорвало трубу, але ремонтники дуже швидко полагодили, вранці вода вже в крані була. Світло у нашій оселі не зникало, просто блимало. Але я знаю, що понад мільйон людей у Флориді в ніч урагану залишилися без світла. У Тампі, наприклад, десь 100 стовпів з електричними дротами звалило вітром. У нас у ніч урагану трохи інтернет просідав.

У нас у місті є дуже великий і відомий бейсбольний стадіон Tropicana Field, який був побудований не так давно. Так от в ніч урагану з нього зірвало дах, хоча він будувався, щоби витримувати урагани.

Михайло Глуховський, «Главком»