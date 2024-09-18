Готель «Україна» в серці Києва продано на аукціоні: історія культової споруди

Свого часу готель був одним з найвищих хмарочосів на території сучасної України

Офіційне відкриття готелю відбулося 28 вересня 1961 року

Готель «Україна» – це 16-поверховий чотиризірковий готель на алеї Героїв Небесної сотні, 4 в Києві. Свого часу готель був одним із найвищих хмарочосів на території сучасної України. 18 вересня державне підприємство «Готель «Україна» було продано на аукціоні за 2,5 млрд грн.

«Главком» дослідив історію готелю, який був у вирії історичних подій з дня відкриття.

Початок будівництва

До Другої світової війни на місці готелю стояв Хмарочос Гінзбурга, збудований у 1910-1912 роках, проте радянські війська підірвали його під час німецького наступу на Київ.

Хмарочо́с Гі́нзбурга або Дім Гі́нзбурга — 12-поверховий, 67,5-метровий, зруйнований «хмарочос» XX століття в Києві. Увійшов в історію як «перший хмарочос України».

Зруйнований Хмарочос Гінзбург фото з відкритих джерел

Готель почали будувати 1954 року в рамках повоєнного відновлення Хрещатика. У конкурсі взяли участь київські, московські, ленінградські та інші радянські архітектори, всього було представлено близько 20 варіантів відбудови.

Проєктна назва готелю була «Київ», а до 2001 року готель мав назву «Москва».

Спершу 16-поверховий готель був одним з найвищих будинків України. Початково будівля мала бути набагато помпезнішою, але через початок «боротьби з надмірностями в архітектурі» у 1955 році проєкт суттєво змінили – зменшили поверховість, прибрали шпиль та зробили зовнішній вигляд «простішим». Українські архітектори хотіли додати готелю національного характеру, проте радянська влада заборонила втілювати ці ідеї.

Нереалізовані проєкти готелю «Україна» фотоколаж: nin_gen/livejournal

Фото будівництва будівлі нещодавно було опубліковано в соціальній мережі Facebook.

фото: Facebook / Старі фото Києва

Офіційне відкриття готелю відбулося 28 вересня 1961 року.

Готель за часів СРСР фото: Facebook / Старі фото Києва

Період незалежності, сучасний стан готелю

У 2003 році готель частково реставрували, а у 2005 архітекторка Марія Суська разом із колективом авторів розробила новий проєкт: його форма нагадувала би прапор, що розвіюється на вершині пагорба, а фасад прикрашало б кольорове тоноване скло. Однак від втілення цього проєкту відмовились.

У ході Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року будівля готелю «Україна», ймовірно, використовувалася для ураження протестувальників. Разом з тим у готелі влаштували медпункт для надання допомоги пораненим. Туди ж активісти зносили вбитих.

Готель «Україна» завжди перебував у державній власності. Глобальної реконструкції за роки незалежності не відбулося. Останній з великих ремонтів зробили тут напередодні Євро-2012.

«До 2011 року готель мав три зірки. Ще одну, четверту, він отримав 2011 року і на сьогодні відноситься до середнього класу», - розповів директор Богдан Василів. Напередодні Євро було оновлено хол, ресторан, конференц-зали, деякі номери.

363 номери на чотирнадцятьох поверхах вміщують 550 постояльців.

фото: Українська правда

Також готель має три підземних поверхи (без цокольного) та сховище цивільної оборони, призначене для захисту від зброї масового ураження.

«Існують легенди про підземні ходи до урядового кварталу та метро. Якісь журналісти питали, чи дійсно під землею є величезне сховище продуктів, в яке можна заїхати з вулиці. Але довелося розвіяти і цей міф», – розповіла працівниця готелю Оксана Ткач. Вона зауважила, що з укриття є окремий вихід на вулицю, якщо з будь-яких причин не можна буде дістатися центрального виходу.

Нагадаємо, Державне підприємство «Готель «Україна» у Києві сьогодні продано на аукціоні за 2,5 млрд грн, що майже у 2,4 рази більше від стартової ціни. Переможцем стало ТОВ «Ола Файн» Максима Кріппи.

Главком розповів, що відомо про компанію, яка придбала готель «Україна».