Затори та дефіцит пального: жителі Флориди втікають від урагану «Мілтон»

У США на дорогах великі пробки через насуваючийся ураган

Жителі американського штату Флорида готуються до урагану, який на днях має накрити узбережжя

Американці зі штату Флорида евакуюються із своїх будинків та переїжджають вглиб території країни, втікаючи від урагану «Мілтон». На дорогах спостерігаються значні затори, а на заправках закінчується пальне. Про це розповідає американський телеканал CNN.

Очікується, що ураган накриє узбережжя в районі міста Тампи та спричинить рекордне за останні 100 років затоплення цього населеного пункту.

Влада Флориди закликає мешканців сусідніх районів терміново покинути свої домівки через серйозну загрозу для життя. Як повідомляє CNN, автомагістралі переповнені, і на деяких автозаправках закінчилося пальне.

У штаті організовують пункти швидкого реагування, де буде зосереджено екскаватори, генератори та інше обладнання. Губернатор Рон Десантіс також повідомив, що Департамент надзвичайних ситуацій Флориди готує запаси продуктів тривалого зберігання, води та пального, а також мішків з піском.

Також зведено тимчасові дамби для захисту об'єктів критичної інфраструктури, насамперед лікарень та електростанції.

Раніше також повідомлялось, що із штату Флорида можуть евакуювати більш як 6 млн людей.

Нагадаємо, стало відомо, що президент США Джо Байден переніс свій візит в Німеччину через ураган, який насувається на Америку.

Пізніше стало відомо, що аналогічне рішення прийняв і держсекретар США Блінкен. Він не поїде в Німеччину через ураган, який на днях накриє узбережжя Флориди.

Раніше стало відомо, що мільйони американців на південному сході та сході США продовжують залишатися без електроенергії через катастрофічний ураган «Хелена», який став найпотужнішим із 1958 року.