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Кількість загиблих внаслідок урагану «Хелен» у США невпинно зростає

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Кількість загиблих внаслідок урагану «Хелен» у США невпинно зростає
У США вирує потужний ураган
фото з відкритих джерел

Відомо, що стихія в США забрала вже 128 життів 

Кількість жертв урагану «Хелен», що обрушився на південно-східну частину США, зросла до 128 осіб. Про це повідомляє телеканал CNN.

За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії, а численні громади буквально стерті з карти. Найбільші втрати зафіксовані в Північній Кароліні, де загинуло понад 50 осіб, зокрема через повені у внутрішніх районах штату.

Рятувальники повідомили, що у Південній Кароліні жертвами урагану стали 30 осіб, у Джорджії – 25, у Флориді – 11, у Теннессі – четверо та у Вірджинії – двоє.

Рятувальні операції тривають, але значна частина постраждалих районів залишається відрізаною від допомоги через зруйновану інфраструктуру. Експерти попереджають, що кількість жертв може зрости, оскільки сотні людей вважаються зниклими безвісти. Окрім цього, населення продовжує стикатися з нестачею основних ресурсів, таких як питна вода та їжа, що ще більше ускладнює процес відновлення.

Державні органи та гуманітарні служби намагаються доставити необхідну допомогу, проте дороги, мости та комунікаційні мережі залишаються зруйнованими, що значно ускладнює доступ до постраждалих зон.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у п’ятницю, 27 вересня, ураган «Хелен» завдав величезних руйнувань всьому південному сходу США, убивши щонайменше 35 людей.

До слова, ввечері 15 квітня на Дніпропетровщину обрушився ураган – швидкість вітру досягала 15-20 м/с. У деяких районах дерева падали на проїжджу частину та припарковані автомобілі, тисячі абонентів залишилися без світла.

Нагадаємо, українські науковці на станції «Академік Вернадський» зафіксували рідкісне природне явище для цієї місевості – ясне нічне небо в Антарктиці, що дозволило побачити великий Місяць у всій його красі. 

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Теги: ураган населення втрати Місяць США погода

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