В Україну почнуть заходити дощі: прогноз погоди на 25 вересня

В Україні місцями дощитиме, але буде тепло

Українців чекає місцями дощова, але тепла погода в середу, 25 вересня. За прогнозами синоптиків, у західних областях очікуються невеликі дощі, на решті території буде сонячно та тепло. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 3-5 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 12-14°C, на півдні країни до 18°C. Вдень повітря прогріється до комфортних 22-26°C, а в Карпатах буде трохи прохолодніше – 20-22°C. У західних областях очікуються дощі та хмарна погода. На решті території хмарно з проясненнями, без опадів.

Прогноз погоди на 25.09 Фото: meteo.gov.ua/

У Київській області також очікується день без опадів з перемінною хмарністю. Вітер північно-східний, 2-3 м/с. Температура повітря вночі становитиме 11-13°C, а вдень підніметься до 25-27°C. У Києві вночі очікується близько 11°C, а вдень до 25°C.