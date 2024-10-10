Ураган «Мілтон» досяг штату Флорида: що наразі відомо

Ураган перерізав шлях на схід через штат після того, як досягнув узбережжя Мексиканської затоки

Метеорологи прогнозують, що рух урагану буде у напрямку Атлантичного океану

Ураган «Мілтон» досяг узбережжя штату Флорида як шторм 3-ї категорії. Стихійне лихо залишило понад 2 млн людей без електрики. Про це повідомляють Reuters та Associated Press.

За даними Національного центру ураганів США, ураган «Мілтон» досяг східного узбережжя Флориди, а повінь триває у центрально-західній частині штату.

🌪Ураган «Мілтон» вже вирує у Флориді🇺🇸



Ураган «Мілтон» викликав понад 19 торнадо, зруйнував будинки та залишив без світла майже 2 млн осіб. pic.twitter.com/2iiPruR4bT — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 10, 2024

Зараз «Мілтон» рухається на схід. Метеорологи стверджують, що він таким чином йде у напрямку Атлантичного океану. Очікується, що ураган дійде до нього не раніше вечора 10 жовтня.

Ймовірний рух урагану «Мілтон» Скриншот: АР

Унаслідок урагану без електропостачання залишилося близько 2,6 млн жителів, а в місті Сент-Пітерсбург також тимчасово зупинили водопостачання. NBC News повідомляє, що внаслідок урагану загинули щонайменше дві людини.

Ураган «Мілтон» можна спостерігати у прямому етері.

Нагадаємо, на початку жовтня ураган «Хелен» вдарив по узбережжю штату Флорида, досягнувши четвертої категорії з вітрами, що досягали 140 миль на годину і більше.

За інформацією журналістів, ураган приніс катастрофічні руйнування в декількох штатах, включно з Флоридою, Джорджією, Північною та Південною Кароліною. У результаті стихії мільйони людей залишилися без електроенергії.

Однак майже відразу на Флориду почав рух інший ураган. Американці почали евакуюватися із своїх будинків та переїжджати вглиб території країни, втікаючи від урагану «Мілтон». На дорогах спостерігаються значні затори, а на заправках закінчується пальне.