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Білий дім занепокоєний тим фактом, що Трамп, ймовірно, спілкується з Путіним

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Білий дім занепокоєний тим фактом, що Трамп, ймовірно, спілкується з Путіним
Білий дім занепокоєний фактом можливого спілкуванням Трампа та Путіна
фото з відкритих джерел

У книзі «Війна» журналіста і редактора Боба Вудворда йдеться про те, що Трамп таємно розмовляв із Путіним після завершення президентського терміну.

Представники Білого дому не можуть підтвердити той факт, що колишній президент США Дональд Трамп спілкувався з російським диктатором Путіним. Однак, керівництво Білого дому США занепокоєно, що сама розмова могла відбуватись. Про це повідомила речниця Карін Жан-П’єр, інформує DW.

«Звісно, я не маю підтверджень по жодному із цих дзвінків. Але якщо це дійсно правда, то чи хвилює це нас, чи викликає це у нас серйозні занепокоєння? Так», – сказала речниця Білого дому.

Жан-П’єр підкреслила, що це питання викликає особливе занепокоєння, враховуючи, що Трамп виступав проти збільшення допомоги Україні. «Якщо це дійсно так, це справді турбує», – заявила представниця Білого дому​.

Як повідомляє DW, у книзі «Війна» журналіста Боба Вудворда, який працює в виданні The Washington Post і має зв'язки з Демократичною партією США, зазначено, що колишній президент Дональд Трамп таємно спілкувався з Володимиром Путіним після закінчення свого президентського терміну​.

Згідно з книгою Боба Вудворда «Війна», один із можливих контактів між Трампом і Путіним міг відбутися на початку 2024 року, коли Трамп попросив свого помічника залишити його офіс у резиденції Мар-а-Лаго, щоб провести телефонну розмову з російським лідером. У книзі не вказується, про що саме йшлося в цій бесіді. Один з співробітників передвиборчого штабу Трампа висловив сумнів щодо можливого контакту, але інше джерело, близьке до колишнього президента, повідомило Вудворду, що Трамп міг провести до семи розмов із Путіним з моменту виходу з Білого дому в 2021 році​.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що мав хороші відносини з Президентом України Володимиром Зеленським, які сформувалися після того, як український президент допоміг йому уникнути імпічменту через вимагання компромату на Джо Байдена.

До слова, Трамп висловився за удари по ядерних об'єктах Ірану у відповідь на нещодавні балістичні обстріли з боку цієї країни.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що він повинен отримати «100% голосів євреїв». Відповідна заява американського експрезидента пролунала в роковини нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. 

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Теги: Ізраїль війна Дональд Трамп президент США путін

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