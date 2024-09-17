Як західні країни фінансують війну Росії проти України? Деталі від Politico

За останні місяці об’єми продаж дизельного палива та бензину, які були виготовлені із російської нафти, у країни Європи зросли

Західні держави дедалі частіше купують дешеве пальне, яке виготовляється із російської нафти

Країни, які сьогодні підтримують Україну у війні проти РФ, часто купують російську нафту та паливо, яке із неї виготовляється. Тим самим західні партнери України спонсорують путінську армію, яка воює проти українців. Про це пише видання Politico.

Тільки за перше півріччя 2024 року західні країни закупили палива, яке виготовляється із російської нафти, на загальну суму у $2 млрд. Зробити це наразі можливо через санкційну лазівку, яка дозволяє продавати росіянам паливо в Європу та переробляти російську нафту на певних нафтопереробних заводах інших країн, зауважує Politico.

У виданні підкреслили, що за останні місяці об’єми продаж дизельного пального та бензину, які були виготовлені із російської нафти, у країни Європи зросли. Реалізувати такі продукти можливо завдяки трьом турецьким нафтопереробним заводам (НПЗ).

«Цей імпорт технічно законний, тому що, попри санкції, країни можуть купувати пальне російського походження, якщо його попередньо переробляють в іншій країні, наприклад, у Туреччині», – йдеться у матеріалі.

Україна неодноразово просила турецьких партнерів закрити канал імпорту російського палива в Європу, однак, такою лазівкою користувались раніше, а зараз навіть збільшують об’єми продаж для західних країн. Видання також зазначає, що якщо Великій Британії, США та іншим союзникам України вигідно купляти дешеве російське паливо, то Туреччина до всього отримала ще й значні знижки на нафту та інші продукти перероблення цієї сировини.

«Туреччина, зі свого боку, скористалася знижками Москви в розмірі від $5 до $20 за барель, збільшивши щорічні закупівлі в Росії на 34% 2023 року і на колосальні 70% цього року», – заявили в Politico.

Економіст та аналітик Вайбхав Рагхунанда підкреслює, що бензин та дизельне пальне, виготовлені із російської нафти, є дешевшими ніж відповідне паливо із Саудівської Аравії. Однак, прості люди не відчувають цього, адже на знижках наживаються лише великі компанії та трейдери, а до кінцевого споживача паливо доходить у тій ціні, яка фактично не відрізняється від ціни на азіатське.

В Politico заявили, що хоч ЄС і США постійно наголошують на тому, що санкції значною мірою скорочують видатки РФ на оборонний бюджет, такі лазівки та обхід санкцій дозволяє росіянам щомісяця готувати та повністю укомплектовувати 6200 солдатів для війни.

Також раніше аналітики видання Politico зазначили, що Україна може програти енергетичну війну Росії вже цієї зими. Трапитись це може через постійні удари росіян по енергетичній інфраструктурі України.

Щодо недавніх нововведених санкцій, то варто нагадати, що в США повідомили про введення санкцій проти російської телекомпанії Russia Today, а також «ТВ-Новости» та «Евразия». Під американськими обмеженнями також опинився російський пропагандист Дмитро Кисельов.