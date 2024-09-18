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Пейджери перед вибухом у Лівані видавали звук, люди підносили їх до обличчя – NYT

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Пейджери перед вибухом у Лівані видавали звук, люди підносили їх до обличчя – NYT
Пейджери пищали змушуючи піднести пристрої близько до очей, щоб перевірити повідомлення
фото із відкритих джерел

У США пояснили тяжкі поранення потерпілих від вибухів пейджерів у Лівані

Пейджери, від яких постраждали тисячі людей у ​​Лівані, перед детонацією видавали звук. Про це пише The New York Times із посиланням на джерела. Через сигнал багато хто підніс пристрої до обличчя, що пояснює характер поранень.

«Пейджери, включаючи той, який використав посол Ірану, пищали близько десяти секунд, перш ніж вибухнути, змусивши деяких постраждалих піднести пристрої близько до очей, щоб перевірити повідомлення», – розповіли в Корпусі вартових ісламської революції.

Про масову детонацію пейджерів стало відомо у вівторок, 17 вересня. Тисячі людей постраждали у південному передмісті Бейрута та інших районах країни, 11 людей загинули. Детонація пристроїв, за деякими даними, відбулася через високотехнологічний вплив.

Також телеканал Al Jazeera з посиланням на джерело в службах безпеки країни повідомив, що пейджери було начинено 20 грамами вибухівки. Ліванські спецслужби встановлюють, як саме її було активовано.

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Теги: Ізраїль посол Ліван поранення

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