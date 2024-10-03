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У центрі Києва з'явиться нова висотка? Фонд держмайна продав історичну будівлю на Гоголівській

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У центрі Києва з'явиться нова висотка? Фонд держмайна продав історичну будівлю на Гоголівській
Будинок на Гоголівській, побудований на межі XIX-XX століть у стилі модерн
фото з відкритих джерел

 Забудовник «Строїтель-П» запропонував за об'єкт 51,11 млн грн при стартовій вартості 41,49 млн

Фонд державного майна продав єдиний майновий комплекс державного підприємства «Новогоголівське» у Києві. П'ятиповерхівка на Гоголівській вулиці біля університету Драгоманова за 51 млн грн дістанеться будівельній компанії із Дніпра. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Як зазначається, участь у приватизаційному онлайн-аукціоні, що відбувся 2 жовтня у системі в системі Prozorro. Продажі, взяли два учасника, а ціна зросла з 41,5 млн до 51,1 млн грн. Також покупець додатково сплатить 10,2 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 61,3 млн грн, додали у ФДМУ.

Йдеться про історичну будівлю та гараж загальною площею 1875,1 кв. м , які розташовані у Шевченківському районі Києва, неподалік від Національного цирку та гуманітарного корпусу Українського державного університету імені Драгоманова.

Покупцем активу стала будівельна компанія «Строїтель-П» з Дніпра, яка зводила ЖК Sherwood у Києві й десяток житлових комплексів у Дніпрі.

При цьому виставлений на приватизацію будинок на Гоголівській, 7 не внесений до реєстру пам'яток, а умови приватизації не передбачають вимогу щодо його збереження – лише погашення заборгованості й недопущення звільнення працівників підприємства з ініціативи нового власника.

По сусідству з будівлею на вулиці Кониського (Тургенєвська), 4а розташована земельна ділянка, яку у 2021 році Київська міська рада передала під забудову фірмі «Центр фізичного та культурного розвитку».

Власником цієї фірми до вересня 2024 року був забудовник Віктор Бесага, один із бенефіціарів скандального будівництва ЖК «Тургенєв» , розташованого в сусідньому кварталі. Там у липні 2024 року несанкціоновано знесли під забудову 130-річний будинок Євлампія Зеленського (він же будинок Василя Маліна).

Земельна ділянка під самим будинком має інше цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування.

Будинок на Гоголівській, побудований на межі XIX-XX століть у стилі модерн, до 1917 року належав сестрам Олені Олецькій та Марії Калиновській. У будівлі розміщувалася дирекція народних училищ Київської губернії, а у 20-х роках XX століття діяла трудова школа №63. Пізніше будинок було передано на баланс видавництва «Вища школа». 

Нагадаємо, 19 липня, у Києві знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. До відома, Садиба Зеленських – дерев'яна, обкладена цеглою будівля, зведена у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці. Відома вона стала завдяки тому, що в період із 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

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Теги: нерухомість будинок забудова Київ

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