У Черкасах школи переходять на дистанційку через безпекову ситуацію

Про онлайн навчання також повідомили у Канівській, Золотоніській та Звенигородських громадах

Заклади загальної середньої освіти громади перейдуть на дистанційний формат навчання на два дні – 8 та 9 травня

8 та 9 травня заклади загальної середньої освіти міста Черкаси переходять на дистанційну форму навчання у зв’язку з погіршенням безпекової ситуації в країні. Як передає «Главком», про це повідомив департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради.

«Просимо всіх учасників освітнього процесу бути уважними, слідкувати за офіційними повідомленнями та дотримуватись правил безпеки», – зазначають у департаменті.

Про онлайн навчання також повідомили у Канівській, Золотоніській та Звенигородських громадах.

Так, сьогодні, 7 травня, тривога у Черкаському районі тривала із 05:14 ранку до 13:20 дня.

Нагадаємо, у ніч на 4 травня росіяни вдарили по Черкасах дронами. Рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Внаслідок обстрілу зафіксовано п'ять пожеж за різними адресами у місті. Горіли житлові квартири, складська будівля одного із підприємств, дачний будинок і суха рослинність.

Так, вночі, 7 травня, Росія вдарила по Києву. У Дніпровському районі Києва зафіксовано падіння уламків БпЛА на житловий будинок. Також зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському та Святошинському районах. У Святошинському – на 10-поверховий житловий будинок. У Шевченківському районі триває рятувальна операція після нічної атаки.

Внаслідок нічної дронової атаки російських військ у Шевченківському районі столиці загинула жінка-волонтерка та її син. Загибла займалася порятунком тварин.

Також о 04:36 ранку в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області внаслідок атаки ворожого дрона сталася пожежа та руйнування на другому поверсі десятиповерхового житлового будинку в одному з житлових комплексів.