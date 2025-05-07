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Україна має терміново почати переговори про відстрочку запровадження екомита CBAM – президент «Укрметалургпрому»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Україна має терміново почати переговори про відстрочку запровадження екомита CBAM – президент «Укрметалургпрому»
СВАМ (Carbon Border Adjustment Mechanism) – це механізм регулювання викидів вуглецю на кордоні з Європейським союзом
фото: Shutterstock

Ми маємо повне право на відстрочку: Каленков порадив Україні терміново домовлятися з європейцями щодо екологічного мита CBAM

Україна перебуває у стані війни вже 10 років, і має повне право скористатися статтею регламенту ЄС, яка дає відстрочку у запровадженні екологічного мита CBAM. Про це заявив президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

Як відомо, CBAM (транскордонний вуглецевий податок) вже почав діяти у Євросоюзі, і він може бути застосований до експорту 15-17% української продукції, виробництво якої не відповідає європейським нормам. Загальні експортні втрати України, за оцінками, можуть перевищити $4,6 млрд вже за кілька років. Але наразі українські підприємства не можуть вкладати значні кошти у модернізацію, адже Україна вже 10 років перебуває у стані війни.

«Щоб зменшити викиди, в наших галузях треба модернізувати виробництво. Для цього треба мільярди євро і багато років перебудови виробництва. Але ми 10 років у стані війни, і зараз у нас бомбардування кожного дня. Ти можеш вкласти в обладнання сотні мільйонів, а завтра прилетить ракета – і все треба починати заново. Тому зараз про модернізацію не йдеться – маємо дочекатися припинення вогню, нашої перемоги і гарантій безпеки», – пояснив Каленков.

Він висловив переконання, що європейці з розумінням поставляться до ситуації, адже Україна дійсно знаходиться в форс-мажорних обставинах, і юридично є всі умови для того, щоб застосувати для України статтю про відтермінування застосування CBAM у грошовій формі для українських компаній.

«Україна має терміново почати консультації з Євросоюзом на предмет використання статті про форс-мажор для України. Тому що останні 10 років наші компанії повністю були позбавлені можливості інвестувати у свою модернізацію. Звісно, ми не сидімо на місці: вже зараз організується ринок торгівлі викидами. Але Україна, як і інші країни Євросоюзу, повинна мати перехідний період. А коли стане членом Євросоюзу – мати безкоштовні квоти та доступ до фінансування для модернізації, як це було з іншими європейськими країнами», – резюмував Каленков.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування CBAM, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито CBAM, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.

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Теги: фінансування економіка Європа податки

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