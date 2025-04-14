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Київська студія звукозапису озвучила фільм Minecraft російською та втрапила у скандал

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Фільм Minecraft – це пригодницька стрічка, створена за мотивами популярної відеогри з однойменною назвою
кадр з фільму

Кіностудія Postmodern Production вирішила припинити співпрацю з акторами, які озвучують контент російською мовою

Київська студія звукозапису Tretyakoff production озвучила американську пригодницьку стрічку «Minecraft: фільми» російською мовою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську творчу спілку акторів-дикторів (КТСАД).

«З 2016 року КТСАД намагається формувати на професійному ринку дубляжу та озвучування непохитні професійні цінності та розвиває україномовний контент. Також ми формуємо повагу до праці дикторів, належне ціноутворення, формування високопрофесійних навичок, вмінь, комфортної комунікації з режисерами та замовниками. Це часом непросто, зважаючи на незрозумілі мотиви окремих колег порушувати принципи нашої діяльності, особливо в важкі для країни часи, коли йде боротьба за ідентичність, українську культуру та мову. Ми хочемо оприлюднити даний ганебний прецендент, бо в чатах наших колег ця подія стала шокуючою», – йдеться у повідомленні.

За даними КТСАД, над російським дубляжем працювали українські актори Євген Синчуков, Борис Георгієвський, Ігор Аскевич, Юлія Малахова, Людмила Суслова, Наталія Калюжна, Анастасія Гиренкова, Олексій Семенов, Сергій Гутько, Олександр Шевчук, Ростислав Голуб та Олександр Мельник.

Після оприлюднення інформації КТСАД кіностудія Postmodern Production вирішила припинити співпрацю з акторами, які озвучують контент російською мовою. Про це повідомила режисерка дубляжу кіностудії Світлана Шекера.

Київська студія звукозапису озвучила фільм Minecraft російською та втрапила у скандал фото 1
скриншот

Однак у дописі не названі конкретні імена акторів.

Тим часом у соціальних мережах користувачі активно обурюються через озвучку російською мовою.

Київська студія звукозапису озвучила фільм Minecraft російською та втрапила у скандал фото 2
Київська студія звукозапису озвучила фільм Minecraft російською та втрапила у скандал фото 3
Київська студія звукозапису озвучила фільм Minecraft російською та втрапила у скандал фото 4
скриншот

Нагадаємо, що фільм Minecraft – це пригодницька стрічка, створена за мотивами популярної відеогри з однойменною назвою. Зйомки проходили в Новій Зеландії з 18 січня по 12 квітня 2024 року.

Сюжет розповідає про чотирьох персонажів, чиє життя залишає бажати кращого. Але все кардинально змінюється, коли вони випадково потрапляють у Надземний світ через таємничий портал. Тоді вони опиняються в незвичній реальності – всесвіт Minecraft оживає насправді.

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Теги: кіно мова фільм

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