«Повідомлення з пляшки». Європа виробляє вино з токсичними хімікатами

Улюблена пляшка європейського вина, може приховувати небезпеку. Уявіть, що замість ноток сливи чи цитрусових у кожному ковтку може бути присмак «вічних хімікатів» – токсичних сполук, які не розкладаються в природі. Нове дослідження шокувало: у винах, вироблених в Європі за останні кілька років, виявлено трифтороцтову кислоту (TFA) – побічний продукт PFAS, хімічних речовин, що були створені, аби витримувати найекстремальніші умови. Але ці речовини залишаються в екосистемі й потрапляють до нашого столу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Нове дослідження, опубліковане європейською організацією Pesticide Action Network (PAN), виявило поширене забруднення європейських вин «вічними хімікатами». Жодне з вин, вироблених за останні кілька років у 10 країнах ЄС, не повернулося чистим. У деяких пляшках було виявлено, що рівень у 100 разів перевищує рівень, який зазвичай вимірюють у питній воді.

Під час виробництва вина використання пестицидів є одним з найбільших у європейському сільському господарстві, особливо фунгіцидів, що робить виноградники потенційним місцем накопичення хімічних речовин. Виноград вразливий до грибкових захворювань, через що потребує частого оброблення протягом усього періоду вирощування, включаючи використання продуктів, що містять сполуки PFAS.

Дослідники встановили, що трифтороцтова кислота (TFA) не була виявлена у винах, зібраних до 1988 року, але рівень забруднення поступово збільшувався після цього. У пляшках останніх трьох врожаїв концентрація TFA досягла до 320 мікрограмів на літр – це більше ніж у 3000 разів перевищує встановлений ЄС законний ліміт для залишків пестицидів у ґрунтових водах. Автори дослідження пов’язують це зростання із дедалі ширшим використанням пестицидів на основі PFAS та новітніх фторованих холодоагентів за останнє десятиліття.

«Це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати», – наголосив Гельмут Буртшер-Шаден, представник австрійської організації Global 2000, що очолював дослідження. «Масове накопичення TFA в рослинах означає, що ми, ймовірно, споживаємо значно більше цього вічного хімікату через їжу, ніж раніше припускалося».

У звіті під назвою «Повідомлення з пляшки» було проаналізовано 49 видів вин, включаючи як звичайні, так і органічні продукти. Хоча органічні вина мали нижчі концентрації TFA, жодне з них не було вільним від забруднення. Вина з Австрії показали особливо високі рівні, хоча дослідники наголошують, що проблема охоплює весь континент.

«Це не локальна проблема, а глобальна», – застеріг Майкл Мюллер, професор фармацевтичної та медичної хімії Фрайбурзького університету, який провів незалежне дослідження, що підтвердило схожі результати. «Чистих вин більше не залишилося. Навіть органічне землеробство не може повністю захиститися від цього забруднення, оскільки TFA зараз є всюди в довкіллі».

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