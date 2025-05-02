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Штраф на €530 млн: TikTok відправляв дані користувачів до Китаю

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Штраф на €530 млн: TikTok відправляв дані користувачів до Китаю
TikTok має сплатити штраф у розмірі €530 млн
фото: glavcom.ua

Компанію оштрафували на €485 млн за передачу даних до Китаю та на €45 млн за відсутність прозорості в її політиці конфіденційності

Ірландська комісія із захисту даних (DPC) заявила, що TikTok порушив головні правила захисту даних ЄС, коли надсилав дані європейських користувачів до Китаю, оскільки не міг гарантувати, що ці дані захищені відповідно до китайських законів про стеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, згідно з заявою DPC, TikTok має сплатити штраф у розмірі €530 млн. Регулятор заявив, що TikTok не зміг належним чином оцінити наслідки китайських законів про стеження для даних європейців.

Ці закони, які надають уряду Китаю широкі повноваження вимагати від компаній передавати дані, «суттєво відрізняються від стандартів ЄС», визнав TikTok під час розслідування.

Регулятор DPC також заявив, що TikTok порушував правила прозорості між 2020 і 2022 роками, оскільки не повідомляв користувачів про передачу персональних даних до Китаю. Він зазначив, що TikTok оновив свою політику конфіденційності у 2022 році і тепер «відповідає вимогам».

Компанію оштрафували на €485 млн за передачу даних до Китаю та на €45 млн за відсутність прозорості в її політиці конфіденційності.

Цей штраф є третім за величиною в історії за порушення Загального регламенту ЄС про захист даних. Штаб-квартира TikTok у ЄС знаходиться в Ірландії, а це означає, що ірландський DPC є провідним органом, відповідальним за забезпечення дотримання правил ЄС.

TikTok роками стверджував, що не зберігає дані європейських чи американських користувачів на серверах у Китаї, але в квітні повідомив регулятора, що в лютому він виявив, що «обмежені дані користувачів ЄЕЗ» насправді зберігалися в Китаї.

Заступник комісара DPC Ірландії Грем Дойл заявив, що регулятор ставиться до цього відкриття «дуже серйозно», і хоча TikTok заявив, що видалив дані з китайських серверів, він розглядає, «які подальші регуляторні дії можуть бути виправдані».

TikTok дали шість місяців, щоб привести свої методи обробки даних у відповідність до правил конфіденційності ЄС або призупинити всю передачу даних до країни.

TikTok заявив, що «рішуче оскаржує» висновки ірландського DPC та планує подати апеляцію в повному обсязі.

«Окрім того, що DPC не врахував суттєво розширені гарантії (вже впроваджені TikTok), ми розчаровані тим, що нас виокремили, незважаючи на те, що ми покладаємося на той самий правовий механізм, який використовують тисячі інших компаній, що надають послуги в Європі», – сказала Крістін Гран, керівник відділу державної політики та урядових зв’язків TikTok у Європі, у письмовій заяві.

TikTok вказав на свої інвестиції у розмірі 12 мільярдів євро в Project Clover , який передбачає розгортання центрів обробки даних у Європі для локального зберігання даних у ЄС, а також на інші гарантії конфіденційності. Ірландський DPC визнав проєкт, але заявив, що цього недостатньо, щоб вплинути на його рішення.

Нагадаємо, TikTok оголосив про нові заходи безпеки перед виборами президента у Румунії. Вони заплановані на 4 і 18 травня. Сервіс оголосив про створення виборчого центру в рамках своїх зусиль із забезпечення безпеки президентських виборів, запланованих на 4 і 18 травня. Його очолить робоча група, до складу якої увійдуть експерти з кібербезпеки, обманних практик, дезінформації та чесності виборів.

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Теги: TikTok Європа штраф Китай

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