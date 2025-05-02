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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Трамп вийшов із переговорів. Що це означає

glavcom.ua
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Трамп хоче отримати тріумф «миротворця»
фото: AP

«Зараз інформаційна лінія США зводиться до того, що США зробили все можливе»

• 1 •

Із негативного – заява Венса, де він наполягає, що далі мають бути прямі переговори Украіна-Росія. Взагалі зараз інформаційна лінія США зводиться до того, що США зробили все можливе, винні обидві сторони, Україні треба думати, бо вона слабша.

• 2 •

Наша надважлива задача пояснювати чому прямі переговори з РФ – це пастка. І варто памʼятати – заява Венса це пояснення для внутрішньої аудиторії позиції Трампа, а не примушування нас до таких переговорів. Це дві кардинально різні речі.

• 3 •

Із позитиву: Трамп вийшов з переговорів після угоди про мінерали і символічного виділення зброї на 50 млн доларів. Простіше кажучи, вихід з переговорів не передбачає припинення допомоги.

• 4 •

Як я і казав багато разів – для нас головними переговорами є переговори Європа – США, де ми є одним з трьох базових питань (мита, парасолька НАТО над Європою і війна в Україні).

Від цих переговорів залежатиме подальша фінансова і воєнна (за яку заплатить Європа) допомога Україні.

Тому повторю вкотре: наша головна ціль не сваритися з США і бути частиною безпекового та економічного периметра переговорів Європа-США.

• 5 •

Наступне переговорне вікно можливостей зʼявиться не раніше закінчення літнього наступу.

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Джерело
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Теги: росія війна Європа переговори Україна

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