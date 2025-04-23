Україна таємно направила інструкторів з дронів до Британії – The Times

Українські інструктори повинні навчити британських військових користуватися новими тактиками управління дронами

Україна таємно направила своїх інструкторів з безпілотників до Великої Британії, аби навчити британських військових сучасним тактикам використання дронів, які російська армія застосовує на полі бою. Про це повідомляє «Главком» із посиланням The Times.

Ці навчання відбуваються в рамках операції Interflex – британської місії, спрямованої на підготовку українських військовослужбовців. Досвідчені українські фахівці не лише передають власний бойовий досвід британським колегам, а й інтегрують знання про дрони в базову підготовку новобранців ЗСУ.

Колишній морський піхотинець і чинний резервіст британської армії Ал Карнс у серії дописів на платформі X підкреслив стратегічне значення цього обміну досвідом. За його словами, уроки з України мають вирішальне значення для майбутніх конфліктів і вже змінюють бачення сучасної війни.

Карнс змалював можливі сценарії, у яких автономні дрони масово уражають цілі без участі людини, діючи на суші, в повітрі та на морі. Він наголосив, що вже існують технології, які дозволяють безпілотникам самостійно долати великі відстані, виявляти цілі, супроводжувати їх і знищувати або повністю автономно, або із мінімальним контролем з боку оператора.

«Уявіть собі хвилю дронів перед піхотним штурмом або тисячі апаратів, які глибоко проникають у тил ворога та вражають цілі самостійно. Це нова реальність, яку потрібно прийняти», – зазначив Карнс.

Очікується, що найближчими тижнями у Великій Британії буде оприлюднено огляд, у якому дрони будуть визначені як ключовий елемент майбутніх воєн. Це стане частиною стратегії компенсації постійного скорочення чисельності збройних сил за рахунок технологічної переваги.

Карнс підкреслив, що всі військові, незалежно від роду військ, повинні отримати базову підготовку у сфері роботи з дронами, так само як солдатів навчали артилерії перед Першою світовою війною.

Його заяви пролунали на тлі коментаря Палмера Лакі, очільника американської оборонної компанії Anduril, який відзначив, що «скринька Пандори вже відкрита», маючи на увазі використання автономної зброї без участі людини в ухваленні рішень про знищення.

Нагадаємо, Велика Британія різко збільшить свої можливості з виробництва вибухівки і боєприпасів, щоб більше не залежати від США і Франції в поставках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times.

На майданчиках по всій Великій Британії будуть встановлені вантажні контейнери для виробництва вибухівки RDX, яку використовують у 155-мм боєприпасах.