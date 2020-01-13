Напад на авіабазу в Іраку: Помпео чекає на покарання винних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майк Помпео заявив, що молиться за одужання поранених військових

Глава Держдепу США назвав обстріл бази «порушенням суверенітету Іраку групами, які не лояльні іракському уряду»

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що обурений обстрілом авіабази Аль-Баляда в Іраку, та закликав покарати винних.

Помпео назвав обстріл бази «порушенням суверенітету Іраку групами, які не лояльні іракському уряду».

«Обурений повідомленнями про черговий ракетний обстріл іракської авіабази. Я молюся за швидке одужання поранених і закликаю уряд Іраку притягнути до відповідальності винних у цьому нападі на іракський народ», - заявив глава Держдепу США.

Як відомо, американські військовослужбовці не були присутні на авіабазі Аль-Баляд, що зазнала ракетного удару в Іраку.

12 січня стало відомо, що вісім ракет типу «Катюша» впали на авіабазу Аль-Баляд, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження четверо військовослужбовців ВПС Іраку, в тому числі двоє офіцерів.

На території Аль-Баляд також базуються військові США та міжнародної коаліції, що веде в регіоні боротьбу з «Ісламською державою»

Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. У ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США в Іраку.