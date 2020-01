Американську авіабазу Аль-Баляд в Іраку обстріляли з «Катюш» – є поранені

На території авіабази також базуються військові міжнародної коаліції

Територію іракської авіабази Аль-Баляд у неділю обстріляли з «Катюш», поранені четверо військовослужбовців ВПС Іраку.

Про це повідомляє SPA.

«Повітряну базу Аль-Баляд, що на північ від столиці Іраку Багдада, сьогодні атакували вісьмома ракетами «Катюша», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, вісім ракет типу «Катюша» впали на авіабазу Аль-Баляд, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження четверо військовослужбовців ВПС Іраку, в тому числі двоє офіцерів.

На території Аль-Баляд також базуються військові США та міжнародної коаліції, що веде в регіоні боротьбу з «Ісламською державою». Про поранених серед них не повідомлялося.

«Авіабаза Аль-Баляд, на якій розміщуються американські війська на північ від Багдада, отримала 8 ракет «Катюша», поранено 4 військовослужбовців ВПС Іраку», – написала журналістка Елізабет Хейчдорн у Twitter.

Breaking — Balad air base, which houses U.S. troops north of Baghdad, hit with 8 Katyusha rockets, wounding 4 members of the Iraqi Air Force: PM's office.