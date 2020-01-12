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    У світі

    Американську авіабазу Аль-Баляд в Іраку обстріляли з «Катюш» – є поранені

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    Американську авіабазу Аль-Баляд в Іраку обстріляли з «Катюш» – є поранені
    Фото: Luke Kitterman/U.S. AIR Force

    На території авіабази також базуються військові міжнародної коаліції

    Територію іракської авіабази Аль-Баляд у неділю обстріляли з «Катюш», поранені четверо військовослужбовців ВПС Іраку.

    Про це повідомляє SPA.

    «Повітряну базу Аль-Баляд, що на північ від столиці Іраку Багдада, сьогодні атакували вісьмома ракетами «Катюша», – йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, вісім ракет типу «Катюша» впали на авіабазу Аль-Баляд, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження четверо військовослужбовців ВПС Іраку, в тому числі двоє офіцерів.

    На території Аль-Баляд також базуються військові США та міжнародної коаліції, що веде в регіоні боротьбу з «Ісламською державою». Про поранених серед них не повідомлялося.

    «Авіабаза Аль-Баляд, на якій розміщуються американські війська на північ від Багдада, отримала 8 ракет «Катюша», поранено 4 військовослужбовців ВПС Іраку», – написала журналістка Елізабет Хейчдорн у Twitter.

    Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

    Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. У ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США в Іраку.

    Ірак США Іран військові
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