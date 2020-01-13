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    У світі

    Американських військових не було на обстріляній «Катюшою» авіабазі в Іраку

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    12 січня вісім&nbsp;ракет&nbsp;типу &laquo;Катюша&raquo; впали на авіабазу Аль-Баляд в Іраку - Американських військових не було на обстріляній «Катюшою» авіабазі в Іраку
    12 січня вісім ракет типу «Катюша» впали на авіабазу Аль-Баляд в Іраку

    Військовослужбовці коаліції не присутні на авіабазі Аль-Баляд

    Американські військовослужбовці не були присутні на авіабазі Аль-Баляд, що зазнала ракетного удару в Іраку.

    Про це заявив представник штабу операції «Непохитна рішучість», яка ведеться в Іраку і Сирії очолюваною США коаліцією.

    «Військовослужбовці коаліції не присутні на авіабазі Балад», - сказав він.

    12 січня стало відомо, що вісім ракет типу «Катюша» впали на авіабазу Аль-Баляд, внаслідок чого отримали тілесні ушкодження четверо військовослужбовців ВПС Іраку, в тому числі двоє офіцерів.

    На території Аль-Баляд також базуються військові США та міжнародної коаліції, що веде в регіоні боротьбу з «Ісламською державою»

    Як повідомлялося, у ніч на 3 січня командувач елітних сил «Ель-Кудс» з Корпусу вартових ісламської революції Ірану генерал Касем Сулеймані, а також заступник командира іракського шиїтського ополчення Абу Махді аль-Мухандіс були знищені ракетним ударом поблизу летовища Багдада.

    Відносини між США та Іраном загострилися після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. У ніч на 8 січня Іран обстріляв ракетами дві військові бази США в Іраку.

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