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Демографічна прірва у РФ. Росіянки проігнорували вимогу Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Демографічна прірва у РФ. Росіянки проігнорували вимогу Путіна
Демографічна ситуація у Росії ускладнюється
фото із відкритих джерел

 До 2100 року, за прогнозами ООН, у Росії буде 126,43 млн осіб, тоді як зараз 145,2 млн

Народжуваність у Росії продовжує знижуватися всупереч вимогам диктатора Володимира Путіна заводити по вісім дітей, як у середньовічній Русі.

За підсумками першого півріччя в РФ з'явилися на світ 599,6 тис. немовлят – на 16,6 тис. менше, ніж за той же період 2023 року. Про це з посиланням на звіт Росстату пише The Moscow Times.

Кількість народжених дітей знизилася ще майже на 3% порівняно з минулим роком, який приніс Росії найнижчу народжуваність починаючи із 1999 року.

У червні, за даними Росстату, кількість народжених знизилася майже на 6%, до 98,6 тис. дітей. Це рекордно низький рівень, причому нижче за 100 тис. кількість народжень у червні опустилася вперше. За перше півріччя 2024 року за кількістю реєстрацій народжень усі місяці побили антирекорди за весь час існування статистики.

Коефіцієнт сумарної народжуваності (тобто середня кількість дітей на одну жінку репродуктованого віку) за останні 12 повних місяців опустився до 1,442. А це найнижче значення з 2008 року.

При тому, що народжуваність знижується, смертність у Росії зростає, випливає зі статистики Росстату: за перше півріччя кількість померлих зросла на 4%, до 921,1 тис. У середньому людей помирало в 1,5 раза більше, ніж народжувалося, а в окремих регіонах цей розрив став 2-3 кратним.

Як підсумок: за 6 місяців Росія втратила ще 272,5 тис. людей внаслідок природних втрат населення після втрати 500,3 тис. в 2023 році, 599,6 тис. в 2022-му. Всього за останні 8 років Росія втратила 3,5 млн осіб.

У найближчі десятиліття цей процес продовжиться, прогнозує департамент ООН з економічних та соціальних питань. За його оцінками, до кінця 2070-х смертність у Росії перевищуватиме народжуваність на 500-700 тис. людей щорічно. Таким чином до 2100 року країна втратить приблизно 40 млн осіб у результаті природних втрат населення.

До слова, із початком повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні  погіршилася і зараз нашу країну на плаву тримають два «демографічні горби». Про це заявив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ. За словами експерта, цими «горбами» є українці у віці 30-34 років та 20-24 років, найчисленніші групи.

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Теги: росія діти демографічна криза населення втрати

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