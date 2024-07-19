Крим без світла. Аксьонов знайшов причину

Так званий голова Криму Сергій Аксьонов заявив, що відключення світла на окупованому півострові нібито пов'язані з аномальною спекою

Російський гауляйтер Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в Криму відключають комерційні підприємства від електроенергії, щоб уникнути обмежень енергопостачання житлового сектору.

«В основному зараз йдеться про відключення комерційних підприємств, щоб житловий фонд практично не чіпати. При цьому підприємства ОПК виведені в окрему чергу, і ніяких відключень не буде. Очікуємо, що протягом кількох днів ситуація стабілізується», – сказав Аксьонов.

Так званий голова Криму уточнив, що в умовах аномальної спеки споживання електроенергії в Криму зросло в 1,5 раза.

Перебої з подачею електроенергії на тлі аномальної спеки спостерігаються по всьому півдню Росії. У Криму та Севастополі обмеження діють з вівторка. У четвер через аварію на мережах подачу світла припинили в центрі Ялти, над усуненням несправності роботи тривають.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін визнав, що Збройні сили України вдало б’ють по кораблях Чорноморського флоту Росії. На нараді щодо розвитку ВМФ Росії Путін заявив про необхідність захисту російського флоту від «можливих атак на підступах до військово-морських баз та районів».