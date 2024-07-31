Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст

Економіст зазначає, що в Україні найчисленніша демографічна група – це вікова категорія 35-39 років

За словами економіста, українській державі необхідно докласти неординарних зусиль, аби не допустити вимирання нації

Із початком повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні погіршилася і зараз нашу країну на плаву тримають два «демографічні горби». Про це заявив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ.

За словами експерта, цими «горбами» є українці у віці 30-34 років та 20-24 років, найчисленніші групи.

Перший «горб», пояснює Кущ, це молоді люди у віці 30-34 років. Він сформувався на тому самому демографічному піку УСРСР у 1990-х роках. Другий – на спалаху народжуваності на початку нульових – тоді економіка почала відроджуватись, з'явилися державні стимули народження дітей, а суспільство ще було переважно закрите, традиційне.

Зараз, за словами аналітика, найменша група населення – це діти віком від народження до чотирьох років, тобто саме та група, яка триматиме демографічну піраміду у найближчі 50 років.

Економіст зазначає, що без фактора міграції, в Україні найчисленніша демографічна група – це вікова категорія 35-39 років – майже 3,5 млн осіб. Через двадцять п'ять років усі вони стануть пенсіонерами.

А найменша – група у віці від народження до чотирьох років – 1,5 млн осіб, а також 20-24 роки – 1,3 млн осіб.

Особливо показовою, на думку експерта, є група у віці від народження до чотирьох років: у 2050-му році представникам цієї групи буде понад 30 років.

Для порівняння: сьогодні група українців у віці 30-34 років становить більше 2,8 млн осіб, тобто майже вдвічі більше.

Очевидно, зазначає аналітик, звуження бази трудових ресурсів у два рази без урахування міграції та вчетверо – з урахуванням міграційних втрат.

«Тобто навіть повернення жінок фертильного віку з Європи до України не змінить базового тренду, це лише знизить загальний масштаб катастрофи», – прогнозує Олексій Кущ.

За словами економіста, українській державі необхідно докласти неординарних зусиль, аби відродити демографічну базу країни та не допустити вимирання нації.

Нагадаємо, з початком повномасштабної війни демографічна ситуація в Україні різко погіршилася і цьому є об’єктивне пояснення. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак на HR Wisdom Summit, саміті HR-фахівців провідних компаній України. Інформаційним партнером форуму виступив «Главком».