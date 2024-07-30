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Американська розвідка повідомила, як РФ намагається впливати на вибори у США

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Американська розвідка повідомила, як РФ намагається впливати на вибори у США
РФ створює веб-сайти, імітуючи американські новинні видання
фото: Depositphotos

Мета росіян – змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження

Кремль звертається до американців і піар організацій в Росії, щоб поширювати дезінформацію про президентські вибори в США. Про це йдеться у заяві високопосадовців розвідки, опублікованій AP.

«Американська громадськість має знати, що контент, який вони читають в Інтернеті, особливо у соціальних мережах, може бути іноземною пропагандою, навіть якщо здається, що він походить від співвітчизників-американців чи походить зі Сполучених Штатів», – сказав чиновник з Офісу директор Національної розвідки.

Зазначається, що Росія продовжує становити найбільшу загрозу, коли мова йде про дезінформацію щодо виборів, хоча є ознаки того, що Іран розширює свої зусилля.

Групи, пов’язані з Кремлем, все частіше наймають маркетингові та комунікаційні компанії, розташовані в Росії, щоб ті виконали частину роботи зі створення цифрової пропаганди.

Дві такі фірми потрапили під нові санкції США, оголошені в березні. Американська влада стверджує, що дві російські компанії створили фальшиві веб-сайти та профілі в соціальних мережах для поширення дезінформації Кремля.

Кінцевою метою росіян є змусити американців поширювати російську дезінформацію, не ставлячи під сумнів її походження. За словами чиновників, люди набагато частіше довіряють і поширюють інформацію, яка, на їхню думку, надходить із внутрішнього джерела. Підроблені веб-сайти, створені для імітації американських новинних видань, і згенеровані штучним інтелектом профілі в соціальних мережах, – це лише два методи.

У деяких випадках американці, американські технологічні компанії та засоби масової інформації охоче повторюють повідомлення Кремля.

Раніше повідомлялося, що Росія та інші противники Сполучених Штатів Америки хочуть вплинути на майбутні вибори американського президента за допомогою найнятих комерційних фірм та генеративного штучного інтелекту. 

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Теги: вибори у США вибори росія розвідка

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