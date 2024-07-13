ЗСУ вибили російську армію з Сотницького Козачка на Харківщині

Тривають бої в Урожайному та Красногорівці на Донеччині

Сили Оборони України вибили противника з Сотницького Козачка, Харківської області. Про це свідчать оновлені мапи ресурсу deepstate.

Водночас аналітики зазначають, що російська армія просунулася біля кількох населених пунктів на Донеччині.

«Ворог просунувся біля Воздвиженки, Юріївки, в Роздолівці та Новоселівці Першій. Тривають бої в Урожайному та Красногорівці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 13 липня у Харкові було чутно ще одну серію вибухів, ймовірно, за межами міста.

Зауважимо, що Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця року.

До слова, ракети та безпілотники, які Російська Федерація використовує для щоденних атак на мирні міста і селища України, містять іноземні компоненти, вироблені щонайменше у 19 країнах світу.