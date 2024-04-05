Населення Швейцарії суттєво змінилось. Яку роль відіграли у цьому українці

Населення Швейцарії зростає найшвидше з 1960-х років завдяки українцям

Населення Швейцарії у 2023 році зростало найшвидшими темпами за останні 60 років завдяки рекордній імміграції, в тому числі тисяч людей з охопленої війною України. Про це пише Reuters із посиланням на попередні дані Федерального статистичного управління Швейцарії.

Зазначається, що до кінця 2023 року постійне населення країни збільшилося на 145,4 тис. осіб до більш ніж 8,96 млн, тобто на 1,6%. Без українців приріст становив би 1%.

За даними управління, це означає, що приріст населення був більшим, ніж з початку 1960-х років.

У публікації йдеться, що імміграція вже давно викликає політичні суперечки у Швейцарії, де найбільша група в парламенті, права Швейцарська народна партія, виступила з ініціативою не допустити перевищення чисельності населення понад 10 млн до 2050 року. Це зробило стримування імміграції важливим питанням для уряду Швейцарії на переговорах з Брюсселем щодо оновлення економічних зв'язків з ЄС, які розпочалися в березні.

Дані показують, що стрибок імміграції був частково зумовлений тисячами українців, які прибули у 2022 році, але були зафіксовані як частина постійного населення лише у 2023 році. Майже 63 тис. українців втекли до Швейцарії після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Загалом близько 27% населення Швейцарії (2,416 мільйона осіб) є іноземцями, зазначили в управлінні.

Нагадаємо, станом на початок березня 2024 року, тобто через два роки після початку агресії, у Швейцарії проживають близько 66 тис. осіб з ВНЖ категорії S. Політичне керівництво країни, зокрема уряд та Федеральна рада, вважає за необхідне на даному етапі зосередити зусилля кантонів Швейцарії на сферу зайнятості українців.

Нині лише 20% українських біженців працездатного віку мають постійну роботу, і це незважаючи на те, що економіка Швейцарії відчайдушно потребує робочої сили. У цьому сенсі українські біженці та біженки є ідеальними кандидатами: у середньому вони мають значно вищий рівень освіти, ніж навіть самі швейцарці, вони не стикаються з особливими труднощами щодо культурної інтеграції у швейцарське суспільство. Тому Федеральна рада розглядає як цілком досяжну мету подвоєння числа українців та українок, які мають роботу, вже до кінця 2024 року до показника 40%.