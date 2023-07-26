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Всесвітній рейтинг паспортів: громадяни яких держав мають найбільшу свободу пересування

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Всесвітній рейтинг паспортів: громадяни яких держав мають найбільшу свободу пересування

Сінгапурці можуть без візи поїхати до 192 країн

Японія втратила лідерство серед найсильніших паспортів світу. Вперше за п'ять років її випередив Сінгапур. А от на останній сходинці залишається Афганістан. Про це свідчать оновлені дані Henley Passport Index. 

Як працює складають рейтинг Henley Passport Index?

Henley Passport Index складає рейтинг найвпливовіших паспортів світу та оновлюється щокварталу. Список базується на кількості країн, до яких власники паспортів можуть в'їжджати без візи.

Для складання рейтингу зі 199 паспортів світу компанія Henley & Partners, яка надає консультації з питань громадянства та резидентства, використовує дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA). Список складається вже 18 років.

Країни набирають по одному балу за кожну країну, яку їхні громадяни можуть відвідати без візи, зокрема, отримати візу після прибуття або електронний дозвіл на в'їзд (ETA).

Бали не нараховуються у тих випадках, коли потрібна віза або коли власник паспорта має отримати затверджену урядом електронну візу до вильоту.

Які країни мають найсильніші паспорти?

Сінгапурці можуть без візи поїхати до 192 країн. Японія опустилася на третє місце, а на другому розташувалися три європейські держави: Німеччина, Італія та Іспанія з безвізовим в'їздом до 190 країн.

На початок 2023 року Японія займала перше місце, оскільки її громадяни мали право на безвізовий в'їзд до 193 країн.

Тепер цей показник знизився до 189 країн і на першому місці опинився Сінгапур. За останні 10 років громадяни країни отримали безвізовий доступ ще до 25 держав, що дозволило йому посісти кращі позиції у рейтингу.

Десятка лідерів:

1. Сінгапур – 192;

2. Німеччина, Італія та Іспанія – 190;

3. Японія, Австрія, Фінляндія, Франція, Люксембург, Південна Корея та Швеція – 189;

4. Данія, Ірландія, Нідерланди та Великобританія – 188;

5. Бельгія, Чехія, Мальта, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія та Швейцарія – 187;

6. Австралія, Угорщина та Польща – 186;

7. Канада та Греція – 185;

8. Литва та США –  184;

9. Латвія, Словаччина та Словенія – 183;

10. Естонія та Ісландія – 182.

Великобританія вперше з 2017 року піднялася у рейтингу з шостого на четверте місце.

А США продовжили своє десятирічне падіння, опустившись ще на дві позиції до восьмого місця. За цей час країна продемонструвала найменше зростання свого балу серед усіх країн, включених до рейтингу.

У 2014 році Великобританія та США ділили перше місце.

Росія знаходиться в рейтингу на 50-му місці, її громадяни мають право в'їжджати без візи до 115 країн.

Які країни мають найслабкіші паспорти?

Найслабшим паспортом у світі залишається паспорт Афганістану, який надає безвізовий доступ лише у 27 країнах – це на 165 менше, ніж Сінгапур. За ним слідують Ірак (29 країн) та Сирія (30 країн).

Внизу рейтингу також знаходяться Пакистан (33 країни), Ємен та Сомалі (35 країн), Палестина та Непал (38 країн), Північна Корея (39 країн), Бангладеш (40 країн), Лівія та Шрі-Ланка (41 країна) та Косово (42 країна).

Про що свідчить рейтинг? 

Рейтинг паспортів показує, що з роками свобода подорожей загалом стає дедалі більшою.

Середня кількість країн, у які мандрівники можуть в'їжджати без віз, збільшилася майже вдвічі: з 58 у 2006 році до 109 – у 2023 році. Власники паспортів лише восьми країн світу можуть сьогодні відвідати без візи менше держав, ніж десять років тому.

З 2013 року ОАЕ отримали безвізовий доступ ще до 107 напрямків, що дозволило їм піднятися з 56-го на 12-те місце у рейтингу.

Наступною дуже піднялась у рейтингу Колумбія, – з 65-го на 37 місце.

Україна та Китай увійшли до десятки країн, які максимально покращили свої позиції в рейтингу за останні 10 років. Проте розрив між найсильнішими та найслабшими паспортами збільшується.

Про те, яке місце у рейтингу зайняв паспорт України «Главком» писав тут.

Теги: Австрія Іспанія Ірландія Косово Литва Колумбія Бангладеш Північна Корея Нова Зеландія Лівія Данія Латвія Ісландія Австралія Південна Корея Канада Китай Греція Афганістан Естонія Бельгія Італія Люксембург

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