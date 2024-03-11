При бронюванні треба враховувати характеристики підприємства – економіст

Характеристики підприємства – важливий фактор для механізму бронювання – економіст

Крім високої зарплати, характеристикою для визначення кількості заброньованих працівників має бути саме підприємство – скільки податків воно платить, скільком людям платить зарплату. Про це заявив український економіст, директор Інституту соціально-економічної трансформації Ілля Несходовський.

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«Якщо у людини є значна заробітна плата, з якої сплачуються податки, це може бути основою для бронювання. Але коли я кажу «значна», то десь у розмірі у три рази вища, ніж, наприклад, по відношенню до середньої по Україні. Тоді це абсолютно обґрунтовано, показати, що конкретний працівник є цінний для даного підприємства», – наголосив Несходовський.

Водночас, за його словами, дуже важливо враховувати характеристики підприємств та давати їм змогу бронювати більше робітників у залежності від цих характеристик, щоб не створити колапс в економіці.

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«Треба розуміти, що за відсутності певного бронювання працівників, дане підприємство просто зупиняється і не може виконувати свої функції. Саме тому мають бути враховані також і характеристики самого підприємства – наприклад, рівень сплати податків, рівень середньої заробітної плати в цілому для даного підприємства – щоб не виявилося, що там 10 працівників отримують мінімальну заробітну плату, а один отримує трикратний розмір середньої заробітної плати в Україні. І у сукупності цих моментів ми можемо встановити певний обсяг бронювання, який дасть можливість підприємствам продовжувати нормально працювати, і у той же час проводити мобілізацію серед українців», – резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше з’явилася інформація, що у Кабміні розглядають схему бронювання тільки для працівників з зарплатнею від 35 тис. грн. Ця схема викликала хвилю критики від експертів та військових як така, що може спровокувати розкол у суспільстві. Крім того, це може призвести до колапсу у найбільших сферах української економіки – аграрній та промисловій, де традиційно зайнято багато працівників, але зарплати менші, ніж вказана Кабміном «межа».

Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд готує новий механізм для бронювання: він передбачає прив’язку не до зарплати робітників, а до обсягу податків, яке сплачує підприємство, та його роль у наповненні бюджету.