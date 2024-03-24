Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українців обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Українців обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців
Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський висловився про теракт в Росії
фото: Вадим Новинський/Facebook

Вадим Новинський звинуватив українців у тому, що вони не співчувають росіянам

Мережа переповнена критикою політика, який ллє крокодилячі сльози за росіянами, загиблими у теракті, але не співчуває українцям, яких 10 років знищує Росія. Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський висловився, що співчуває рідним загиблим у теракті «Крокус Сіті Хол» та звинуватив українців у черствості до росіян. Відповідні думки висловив у Facebook.

«Здавалося б, війна приглушить шок новин про трагедії – щодня бойові дії забирають сотні життів, в тому числі і цивільних з обох сторін опозиції. У випадку Крокус Сіті світ зіткнувся з диким полюванням, оскільки терористи влаштували криваву різанину, намагаючись вбити якомога більше випадкових жертв, включаючи жінок та дітей. Понад 140 загинули, велика кількість поранених, серед яких і ті, хто у важкому стані, на межі життя та смерті», – йдеться у дописі.

Українців обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців фото 1
скріншот

Вадим Новинський звинуватив українців у тому, що вони не співчувають росіянам: «дегуманізовані громадяни, втративші людський облік, дозволили собі радіти людським трагедіям (попри те, що увесь цивілізований світ співчуває сім'ям загиблих), у явній меншості. Вони говорять про демонічне обурення, жорстокість та розпач, породжені війною та атмосферою ненависті».

Екснардеп наголосив, що співчуває рідним та близьким загиблих росіянам.

«Ми сумуємо за кожним невинним убитим. Молимося за упокій їхніх душ у Царстві Господньому. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Такого не повинно повторитися в Україні, Росії, США, Німеччині, Франції, чи інших країнах. Тероризм не має виправдання в сучасному світі», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що за останній період на сторінці ексдепутата немає жодної публікації, присвяченої російським терористичним обстрілам України. Жодного співчуття загиблим у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі.

Підписники Новинського обурилися в коментарях.

Українців обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців фото 2
Українців обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців фото 3
скріншот

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує. 

Також «Крокус Сіті Хол» охороняли понад 30 людей, однак усі вони працювали без зброї. Про це в коментарі російським пропагандистам розповів Араз Агаларов – власник музичного центру, у якому 22 березня сталася стрілянина.

Читайте також:

Теги: Вадим Новинський скандал теракт росія росіяни українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр спорту РФ розповів, чи поїдуть росіяни на Олімпіаду
Міністр спорту РФ розповів, чи поїдуть росіяни на Олімпіаду
3 березня, 12:35
Малюк зазначив, що 55% військового бюджету росіян – це виручка від експорту нафтопродуктів
Голова СБУ прокоментував атаки на нафтопереробні заводи в Росії
26 лютого, 02:19
На кадрах видно кілометрові черги та натовпи людей, які прийшли попрощатися із політиком
Похорон Навального. Росіяни голосно кричать: «Путін – вбивця»
1 березня, 15:02
Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні
Китай назвав єдиний шлях до припинення війни в Україні
3 березня, 23:10
Захарова наголосила, що європейські дипломати не цікавляться контактами з офіційною владою РФ
Кремль вимагає пояснень від послів G7 через відмову слухати Лаврова
6 березня, 16:30
«Гарні умови складаються з трьох частин. Перше – це висока зарплата»
Голова Комітету економістів України назвав три умови успішної мобілізації
8 березня, 11:48
Макрон хоче нагадати виборцям про минулу близькість Марін Ле Пен до диктатора Путіна, таким чином зменшивши різке зростання її рейтингу
Макрон тисне на ультраправих через Україну: FT розкрила намір президента Франції
12 березня, 22:30
Він заявив, що Путін «захворів на владу і робить все, щоб правити довічно»
Зеленський відреагував на «вибори» РФ на окупованих територіях України
17 березня, 22:15
Путін заявив, що терористи мали втекти в Україну, але їх затримали
Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян
Вчора, 14:52

Суспільство

Українців обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців
Українців обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців
Ракета зруйнувала багатоповерхівку у Дніпрі. Згадаймо 15-річну Анну Фігурну та її сімʼю
Ракета зруйнувала багатоповерхівку у Дніпрі. Згадаймо 15-річну Анну Фігурну та її сімʼю
Перехід на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
Перехід на літній час: коли та куди крутити стрілки, цікаві факти, вплив на здоров'я
Фахівчиня Укргідрометцентру розповіла, як погода впливає на хід війни
Фахівчиня Укргідрометцентру розповіла, як погода впливає на хід війни
У Харкові офіцер хотів уникнути мобілізації, ставши «студентом у Польщі»
У Харкові офіцер хотів уникнути мобілізації, ставши «студентом у Польщі»
Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони
Скільки працівників ТЦК беруть участь у бойових діях? Дані Міноборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
40K
Як знизити холестерин в крові: корисні продукти які в цьому допоможуть
24K
Путін через 20 годин після теракту під Москвою звернувся до росіян
15K
Одна категорія пенсіонерів отримає понад 500 гривень надбавки в квітні: що для цього потрібно
13K
Ситуація на Дніпровській ГЕС: міністр енергетики зробив тривожну заяву
12K
Довірена особа Путіна заявила, що теракт у «Крокусі» є «помстою за підтримку Донбасу»
7653
У Києві пролунали потужні вибухи, в місті працює ППО

Новини

Війна в Україні має бути найбільшим пріоритетом зовнішньої політики США – ексрадник держдепу
Сьогодні, 11:27
Ракетна атака на Україну, вибухи в Криму: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:05
Дощ у низці областей: прогноз погоди на 24 березня
Сьогодні, 04:49
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:20
В Українському інституті майбутнього назвали проблему, яка заважає будівництву нових електростанцій
Вчора, 15:08

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua