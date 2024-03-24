Українців обурив екснардеп Новинський: співчуває росіянам, критикує українців

Вадим Новинський звинуватив українців у тому, що вони не співчувають росіянам

Мережа переповнена критикою політика, який ллє крокодилячі сльози за росіянами, загиблими у теракті, але не співчуває українцям, яких 10 років знищує Росія. Підсанкційний олігарх та екснардеп Вадим Новинський висловився, що співчуває рідним загиблим у теракті «Крокус Сіті Хол» та звинуватив українців у черствості до росіян. Відповідні думки висловив у Facebook.

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«Здавалося б, війна приглушить шок новин про трагедії – щодня бойові дії забирають сотні життів, в тому числі і цивільних з обох сторін опозиції. У випадку Крокус Сіті світ зіткнувся з диким полюванням, оскільки терористи влаштували криваву різанину, намагаючись вбити якомога більше випадкових жертв, включаючи жінок та дітей. Понад 140 загинули, велика кількість поранених, серед яких і ті, хто у важкому стані, на межі життя та смерті», – йдеться у дописі.

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Вадим Новинський звинуватив українців у тому, що вони не співчувають росіянам: «дегуманізовані громадяни, втративші людський облік, дозволили собі радіти людським трагедіям (попри те, що увесь цивілізований світ співчуває сім'ям загиблих), у явній меншості. Вони говорять про демонічне обурення, жорстокість та розпач, породжені війною та атмосферою ненависті».

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Екснардеп наголосив, що співчуває рідним та близьким загиблих росіянам.

«Ми сумуємо за кожним невинним убитим. Молимося за упокій їхніх душ у Царстві Господньому. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Такого не повинно повторитися в Україні, Росії, США, Німеччині, Франції, чи інших країнах. Тероризм не має виправдання в сучасному світі», – йдеться у дописі.

Зазначимо, що за останній період на сторінці ексдепутата немає жодної публікації, присвяченої російським терористичним обстрілам України. Жодного співчуття загиблим у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі.

Підписники Новинського обурилися в коментарях.

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Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, ФСБ заявила, що підозрювані у скоєнні теракту в «Крокус Сіті Холі» нібито хотіли втекти в Україну. Українська розвідка цю інформацію заперечує.

Також «Крокус Сіті Хол» охороняли понад 30 людей, однак усі вони працювали без зброї. Про це в коментарі російським пропагандистам розповів Араз Агаларов – власник музичного центру, у якому 22 березня сталася стрілянина.