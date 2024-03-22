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Розвідка повідомила про загрозу для окупованих територій після «виборів Путіна»

Катерина Іванова
glavcom.ua
Розвідка повідомила про загрозу для окупованих територій після «виборів Путіна»
Основна загроза для цивільного населення на окупованих територіях – це збільшення примусової мобілізації
фото з відкритих джерел

ГУР: Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи

Після виборів РФ на окупованих територіях України загроз для цивільного населення стане лише більше. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає LIGA.net.

За його словами, ключова загроза для цивільного населення на окупованих територіях – збільшення примусової мобілізації.

«Особливо, коли йдеться про окуповані населені пункти півдня України. Бо окуповані райони Донецької та Луганської областей вже пройшли кілька хвиль тотальної мобілізації», – уточнює Юсов.

Посилення фільтраційних заходів – ще один наслідок псевдовиборів, з яким зіштовхнуться українці на окупованих територіях. Адже, за словами представника ГУР, росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи. 

Нагадаємо, залізниця, яку Росія заявила намір побудувати на тимчасово окупованій території до Криму, є «значущою ціллю» для українських сил, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

У ГУР констатують, що загалом Росія продовжує використовувати саме залізницю як основний елемент постачання своїх сил.

Раніше розвідка попередила про збільшення дезінформації та фейків від росіян.

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Теги: росія Міноборони путін залізниця українці населення росіяни

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