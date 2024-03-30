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Після рейдів добровольців Росія зміцнює кордони у трьох регіонах

Надія Карбунар
glavcom.ua
Після рейдів добровольців Росія зміцнює кордони у трьох регіонах
Росіяни посилюють кордони
фото з відкритих джерел

Особовий склад угруповань військ РФ «Курск», «Брянск» та «Бєлгород» тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами

Росія зміцнює кордони у трьох регіонах – Бєлгородській, Курській та Брянській областях. Держава-агресор активізувала після рейдів «Сибірського батальйону», «Російського добровольчого корпусу» та легіону «Свобода Росії». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Особовий склад угруповань військ РФ «Курск», «Брянск» та «Бєлгород» тренують виявляти та боротись з диверсійно-розвідувальними групами, вести штурмові дії в умовах міської забудови, охороняти та обороняти об’єкти критичної інфраструктури.

Вишкіл новобранців для посилення прикордонних російських регіонів окупанти проводять, зокрема, в Маріуполі та інших окупованих містах України.

Також противник зміцнює, вдосконалює та маскує укріплення на Курщині, Бєлгородщині та Брянщині, намагається збільшити там кількість засобів боротьби з дронами, РЕБ та ППО. Зокрема, до Курської області планують перемістити підрозділи 5 зенітно-ракетної бригади ворога, яка нині перебуває на окупованій території Луганської області.

Інженерні підрозділи росіян збільшують географію мінно-вибухових загороджень у прикордонних областях.

Серед місцевого населення вказаних областей зростає рівень невдоволення діями муніципальних чиновників, влади в кремлі та російських пропагандистів, які рекомендують мешканцям прикордоння «терпіти» та поринути у скорботу за вбитими під час теракту у Підмосков’ї росіянами.

Раніше добровольчий корпус розповів про просування на території РФ та озвучив плани. 

Раніше командир та засновник Російського добровольчького корпусу (РДК) Денис Нікітін заявив, що першопочатковою метою російських добровольців є допомогти ЗСУ здобути перемогу у війні.

Нагадаємо, російські добровольчі підрозділи розповіли, звідки беруть зброю.

Також російські добровольці розповіли, чи готують новий рейд на територію РФ.

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Теги: росія окупанти Свобода держава населення

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