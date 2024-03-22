Несплата за світло. Постачальник Yasno розповів про наслідки

За умови несплати за електроенергію, споживача може очікувати відмова у наданні субсидії, відключення електроенергії та примусове стягнення заборгованості через суд

Побутові клієнти Yasno (постачальник електроенергії та газу) в Києві накопичили борг за електроенергію близько 979 млн грн, з яких 485 млн грн – це протерміновані борги. Про це повідомила пресслужба Yasno в столиці.

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У постачальній компанії розповіли, що може чекати на громадян, які не розраховуються вчасно за світло.

Відмова у наданні субсидії

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Обов’язковою умовою отримання житлової субсидії є своєчасна оплата за електроенергію та інші комунальні послуги. Пенсійний фонд може відмовити у наданні субсидії за наявності заборгованості, навіть якщо субсидіант відповідає усім іншим критеріям на отримання виплати.

Відключення електроенергії та додаткові витрати

З початку року було відновлено обмеження електропостачання боржникам. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України. Відключення застосовуються до усіх, хто після отримання попередження не сплачує заборгованість або не укладає договір реструктуризації. Після того, як відключення вже відбулося повернути світло до оселі не просто, адже окрім суми боргу потрібно також сплати послуги оператора системи розподілу з відключення та підключення. А це може коштувати від кількохсот до кількох тисяч гривень.

Примусове стягнення заборгованості через суд

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Постачальник має право звернутися до суду за стягненням заборгованості будь-якої суми, а також пені за кожен день протермінування. Як показує практика, майже в усіх випадках рішення ухвалюється на користь компанії. У такому разі клієнт змушений не тільки погасити борг, сплатити пеню, а й покрити судові витрати, повʼязані з розглядом та вирішенням справи у суді.

У Yasno нагадали, що сплачувати рахунки необхідно щомісяця до 20 числа одним зі зручних способів: через Особистий кабінет, мобільний застосунок, чат-бот у viber чи telegram, інтернет-банкінги чи на сайті Yasno.

Нагадаємо, українські споживачі демонструють позитивні результати з погашення боргів за спожиту електроенергію. Про це завив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко.

Коваленко зауважив, що десь 20% боржників, які мали критично великі борги, загалом сплатили вже близько 100 млн грн. Він додав, що є відключення споживачів, але вони загалом стосуються тих, хто взагалі не йде на контакт і не реагує на повідомлення.

Раніше голова комітету з енергетики Андрій Герус пояснив повернення відключень світла за борги. Уряд ухвалив рішення про скасування мораторію на відключення населення від житлово-комунальних послуг через те, що збільшилися неплатежі. За словами депутата, найбільш дисциплінованими платниками були субсидіанти, які побоювалися «злетіти із субсидії» за борги, та пенсіонери, які мають звичку платити вчасно.