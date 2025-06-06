В Енгельсі уражено нафтобазу: розгорілася сильна пожежа

Окрім НПЗ, однією з цілей удару міг стати військовий аеродром у Енгельсі

У ніч на 6 червня у Росії у Саратовській області у місті Енгельск є влучання у нафтобазу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У районі міста Енгельс на околицях спалахнула масштабна пожежа, ймовірно, на території місцевого нафтопереробного заводу. Про це повідомляють очевидці, зазначаючи, що атака дронів на місто триває.

Зазначається, що місцеві жителі чули щонайменше десять вибухів, а в небі досі фіксують звук пролітаючих безпілотників. За попередньою інформацією, однією з цілей удару також міг стати військовий аеродром – частина дронів прямує саме в його бік.

Крім того, вибухи пролунали у Рязанській та Тульскій областях.

Також у Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродрому та розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.

Раніше ми писали, що у ніч на 3 червня на Заволзькому моторному заводі в Нижегородській області у Росії стався вибух та сильна пожежа. Одна людина постраждала, у неї сильні опіки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Очевидці розповіли, що почули біля ЗМЗ сильний вибух та побачили пожежу. За попередньою інформацією, вибухнула вантажівка просто у цеху з хімічними речовинами. Полум'я швидко перекинулося на покрівлю цеху.

До слова, у ніч на 2 червня Росію масовано атакують безпілотники. Повідомляється, що тривогу оголошено у Московській, Воронезькій, Тульській, Білгородській та інших областях. Про це інформує «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Вибухи чули Липецькій, Ростовській, Курській, Рязанській, Воронезькій областях. Дрони інтенсивно атакують Липецьк – там є три «жирні» цілі, пишуть у мережі.

Ймовірно, удари спрямовані на авіабазу «Липецк-2», металургійний комбінат «НЛМК» та склади БК.