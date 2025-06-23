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Витрати на оборону зростуть? Країни НАТО ухвалили рішення

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Витрати на оборону зростуть? Країни НАТО ухвалили рішення
Минулого року 22 країни НАТО витрачали на оборону щонайменше 2% ВВП
Unsplash

Члени Північноатлантичного альянсу домовилися витрачати на оборону до 5% ВВП

Витрати на оборону країн-членів НАТО до 2035 року повинні бути доведені до рівня 5% від їхнього ВВП. Таке рішення ухвалили члени Альянсу. Про це пише «Главком» посилаючись на Deutsche Welle.

Так, країни домовилися підняти витрати на оборону до 5% ВВП. Рішення вдалося досягти напередодні саміту НАТО в Гаазі, запланованого на 24-25 червня.

За даними агентства dpa, у підсумковому документі саміту, який має бути офіційно прийнятий 25 червня, йдеться, що надалі країни-члени НАТО мають виділяти 3,5% свого ВВП на класичні оборонні потреби. Ще 1,5% ВВП планується інвестувати у боротьбу з тероризмом та у розвиток інфраструктури, яка може використовуватися у військових цілях, наприклад у мости, здатні витримати танки, залізничні колії та порти.

Члени НАТО зобов'язані витрачати на оборону 2% відсотки ВВП. Необхідність підвищення цих витрат пояснюється загрозою з боку Росії, яка з 2022 року веде війну проти України, а також вимогою президента США Дональда Трампа перекласти основну відповідальність за захист Європи на самих європейців. Тим часом Постійне представництво США в НАТО привітало досягнення угоди про збільшення витрат на військові потреби.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться 24-25 червня на майданчику World Forum. Це перший за всю історію альянсу випадок, коли Нідерланди приймають такий захід. Очікується участь понад шести тисяч делегатів і двох тисяч журналістів з 32 країн-членів НАТО та партнерів. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення щодо його особистої участі у майбутньому саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня у Гаазі, ухвалюватиметься «напередодні».

Раніше НАТО оприлюднило програму заходу. У ній було передбачено, зокрема, засідання Ради Україна-НАТО. Основна зустріч Північноатлантичної ради на рівні лідерів держав і урядів запланована на 25 червня. Її очолить новообраний генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

До слова, на саміті Північноатлантичного Альянсу в Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України. Зазначається, що причиною скасування став змінений графік зустрічей через президента США Дональда Трампа.

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Теги: НАТО Європа гроші військові президент

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