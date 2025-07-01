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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 1 липня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 1 липня
У Києві мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, по області грози
фото: glavcom.ua

Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°, вдень 18-23°, на півдні країни та Закарпатті до 27°, в Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°

Сьогодні, 1 липня, в Україні очікується хмарна погода з проясненнями, у деяких областях може пройти невеликий короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В більшій частині України без опадів, лише на північному сході країни місцями невеликий короткочасний дощ. Температура вночі 10-15°, у південній частині до 18°, вдень 18-23°, на півдні країни та Закарпатті до 27°, в Карпатах вночі 5-10°, вдень 14-19°.

Прогноз погоди на 30 червня
Прогноз погоди на 30 червня
Укргідрометцентр

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень у північно-східній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

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