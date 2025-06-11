Харків. Внаслідок атаки дронів загорілась багатоповерхівка

Ворог вдарив по багатоповерхівці у Харкові

Харків опинився під масованою атакою ворожих БпЛА

Цієї ночі російські терористи атакували Харків ударними безпілотниками. Станом на 01:03 у Харкові досі триває загроза БпЛА. Вже відомо про перші наслідки ворожої атаки, повідомив мер Харкова Ігор Терехов, інформує «Главком».

За попередніми даними, російський БпЛА влучив у пʼятиповерхівку у Слобідському районі міста. В будинку зайнялась пожежа з третього до останнього поверху, вогонь охопив 15 квартир.

Місцеві пабліки публікують кадри пожежі.

Цієї ночі Росія атакувала Харків. Вогонь охопив багатоповерхівку після удару БпЛА pic.twitter.com/0bwXL1gjV0 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 10, 2025

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

О 00:33 Терехов написав, що Харків під масованою атакою ворожих безпілотників. Він повідомив, що у небі курсом на місто кілька БпЛА.

Вогонь охопив багатоповерхівку у Харкові фото: місцеві пабліки

Також відомо, що в Основʼянському районі Харкова зафіксовано удар по кількох приватних будинках, на місці влучань пожежа.

Екстрені служби прямують на місця влучань.

Нагадаємо, 7 червня, окупаційна армія завдала масованих ударів безпілотниками, авіабомбами та ракетами по Харкову та передмістю, спричинивши руйнації та пожежі.

Один із безпілотників влучив у житлову 9-поверхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. Рятувальники ДСНС врятували жінку з-під завалів. Унаслідок атаки на Харків увечері 7 червня зазнали поранень понад 40 людей.

Кількість загиблих унаслідок російського авіаудару по Харкову 7 червня зросла до двох. У лікарні помер чоловік, який отримав тяжкі поранення під час атаки.