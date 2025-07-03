У Києві обмежено рух вантажівок через спеку

При температурі повітря понад +28°С на вулично-дорожній мережі міста діятимуть обмеження руху для великовагових транспортних засобів

Час дії обмежень встановлюватиметься відповідно до температурного режиму

3, 4, 7 та 8 липня в Києві обмежуватимуть рух великовагового автотранспорту через прогнозовану спеку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу комунальної корпорації «Київавтодор».

«При температурі повітря понад +28°С на вулично-дорожній мережі міста діятимуть обмеження руху для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 т і навантаженням на вісь понад 7 т», – йдеться у повідомленні.

Час дії обмежень встановлюватимуть відповідно до температурного режиму.

Контролюватиме дотримання цих обмежень Управління патрульної поліції у м. Києві.

У комунальній корпорації просять водіїв поставитися з розумінням до вимушених тимчасових незручностей.

Раніше «Главком» писав, що Україну накриє спекотна погода. Температура повітря подекуди підніметься до +37 градусів тепла. Найспекотнішим днем найближчим часом стане п'ятниця, 4 липня, коли практично по всій території України очікується +28...+34 градуси. А у південних областях та на Закарпатті на певних метеостанціях значення температури можуть наближатися до +35...+37 градусів.

Європа опинилася в умовах першої серйозної хвилі спеки цього літа, яка може підняти стовпчики термометрів до 42°C. У зв'язку з цим у Європі розгорнулася кампанія проти використання кондиціонерів, які традиційно вважаються ефективним засобом боротьби зі спекою. Forbes пише, що саме кондиціонери є однією з причин аномальної спеки в низці країн Європи. Встановлені у квартирах системи охолодження під час роботи сприяють додатковому нагріванню повітря на вулиці.

Через високі температури деякі АЕС у Європі знижують виробництво, щоб домогтися охолодження реакторів, що призводить до зростання цін на електроенергію в ЄС.