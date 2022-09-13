Наступ ЗСУ. Кухар Путіна нагнітає паніку у прикордонних регіонах Росії

Євген Пригожин на тлі контрнаступу ЗСУ закликає росіян будувати фортифікації поблизу кордону з Україною

Наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають кухарем Путіна, оскільки його бізнес у сфері харчування заробляє на державних замовленнях, закликає підприємців із прикордонних регіонів Росії починати будувати фортифікаційні споруди, щоб «відбити агресію з боку України». Про це за підсумками своєї зустрічі з Пригожиним розповів російський пропагандист Владлен Татарський у своєму Telegram-каналі.

Пропагандист, який висвітлює бойові дії в Україні, зазначив, що «випадково перетнувся з Євгеном Пригожиним» і поставив йому кілька запитань. Татарський у розмові з Пригожиним нагадав, що губернатор Бєлгородської області оголосив евакуацію низки населених пунктів поблизу кордону з Україною, та поцікавився думкою Пригожина щодо того, як має діяти влада прикордонних регіонів Росії на тлі наступу ЗСУ.

Пригожин зазначив, що бізнес та звичайні громадяни мають бути готовими «відбивати агресію» та будувати фортифікації.

«Я вважаю, що весь свідомий бізнес та всі свідомі громадяни мають бути готові всіма способами відбивати агресію. Для цього насамперед необхідно допомогти жителям прикордонних областей провести так звані фортифікаційні роботи та вибудувати оборонні загородження, схема яких є в будь-якому військовому підручнику. Це чотири ряди протитанкових пірамід, кілька рядів колючого дроту або плутанки, а також протитанкові рови розміром три на чотири метри, серед яких потім укладаються мінні поля. Але з цим, сподіваюся, розбереться Міністерство оборони», – цитує пропагандист Пригожина.

Також, як зазначається у дописі, російський бізнесмен заявив, що такі споруди мають з'явитись на кордонах так званих «ЛНР» і «ДНР» з Україною, а також на кордоні Росії з Україною.

«Повірте, я, у свою чергу, активно організую цей процес у Донецькій та Луганській «республіках», але якщо комусь потрібна допомога, я готовий негайно вислати своїх представників для підтримки та організації цього процесу», – заявив Пригожин.

Додамо, що пропагандисти РФ у Telegram-каналах окупованого Криму також поширюють фейки про начебто вчинені «звірства» українських військових на звільнених територіях Харківщини. Окупанти прагнуть залякати кримчан, щоб ті боялися повернення півострова Україні.

Відтак у мережі ширяться байки, зрежисовані пропагандистами. На відео так звані «біженці» з Харківської області діляться своїми вигаданими бідами. На кадрах, де обличчя співрозмовників не показано, а лише їхні ноги, імовірні актори розповідають про те, начебто було добре в окупації. Звісно ж, імен ніхто з них не називає. Невідомі лише розповідають, як добре жилось за російськими законами, і лякають, які «жахи» чекають після приходу ЗСУ.

Крім того, втеча російських військ із Харківщини змусила Кремль шукати пояснення своїм невдачам, оприлюднюючи брехливий наратив. Для цього російська влада активно використовує кишенькових пропагандистів.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що засновник приватної військової компанії «Вагнера» Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях, пропонуючи звільнення через пів року за участь у військових діях в Україні.