В Україні громадянин Казахстану отримав п’ять років умовно за пропаганду війни у соцмережі

У суді свідки підтвердили, що обвинувачений у своїх дописах «Вконтакте» возвеличував бойовика Моторолу і виправдовував дії Путіна

Щорський районний суд Чернігівської області визнав винним громадянина Казахстану у пропаганді війни і незаконному зберіганні зброї та призначив йому п’ять років тюрми, які замінив на три роки випробувального терміну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 12 липня.

Обвинувачений мешкає в Україні з 2000 року. За даними слідства, протягом 2018-2020 років казах користувався соціальною мережею «ВКонтакте», де розміщував дописи з публічними закликами до агресивної війни.

Так, судово-лінгвістична експертиза чернігівського відділення Київського-науково дослідного інституту судових експертиз міністерства юстиції визнала: у текстах публікацій обвинуваченого, зокрема, «Ромдный Зов, от ВыРода на ВозРод, ко ВсеЯ Росам ВсеЯ Руси, в лице ВеликоРосов, МалоРосов и БелоРосов, как ПоВод для Союза Славянских ГоСударств ВсеЯ Руси ВсеЯ Руссо», «Ответы на Вопросы. Военное ВосСоЕдинение ВсеЯ Руси ВсеЯ Русов» містяться мовленнєві ознаки публічних закликів до агресивної війни і до розв'язування воєнного конфлікту, а також їхня пропаганда.

Крім цього, у помешканні обвинуваченого співробітники СБУ виявили чотири металеві банки з вибуховими речовинами метальної дії (нітроцелюлозні порохи загальною масою 999,6 г) і мисливську рушницю 12 калібру.

Під час допиту обвинувачений вини не визнав. Сказав, що у соцмережі поширював репости текстів Голікова – жреця і носія слов’янського світогляду, який закликав до єдності та добросусідства народів України, Росії та Білорусії. Додав, що не вбачив у цій інформації закликів до розпалу війни та національної ворожнечі.

Що стосується незаконного зберігання зброї, то громадянин Казахстану зазначив: патрони і порох знайшов під час ремонту даху будинку, який з дружиною купили у лісовій місцевості. А мисливську рушницю купив за оголошенням. Він вважав, що за зберігання зброї передбачено адміністративну відповідальність. У дозвільній системі йому пояснили, що поки він не отримає громадянства України, офіційне придбання зброї неможливо.

Водночас доведеність вини обвинуваченого підтвердили ряд допитаних у суді свідків. Спершу голова язичницької громади «Коло Сіверщини» розповів, що познайомився з обвинуваченим через соцмережу. Як з’ясувалося, казаха цікавили релігійні теми, зокрема, він відвідував язичницькі місця у Чернігові, а саме Болдіну Гору.

Крім цього, голова язичницької громади вказав, що обвинувачений через соцмережу закликав до повалення державного устрою і поширював закиди з приниження і обезцінення української культури та мови. Так, на своїй сторінці він возвеличував людей, які заподіяли шкоди державним інтересам України на кшталт бойовика Мотороли. Також він розповсюджував расистські закиди щодо знищення всіх представників інших релігійних течій та національностей, зокрема, євреїв та заклики до військових конфліктів.

Пастор релігійної громади «Відродження» повідомив у суді, що познайомився з обвинуваченим під час молитви на Болдіній Горі. Додав, що у соцмережі обвинувачений оприлюднював культові обряди, а на адресу інших віросповідань висловлював образи, нетерпимість, проявляв агресивну політику.

Ще один свідок наголосив, що обвинувачений розміщував «ВКонтакте» заклики до знищення євреїв та європейського населення. Також були репости ідеологічного характеру, в якому виправдовувались дії російського президента Володимира Путіна.

Під час винесення вироку суд пояснив громадянину Казахстану, що в Україні діє правова основа презумпції знання законодавства – обов'язок кожного неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Тому закони повинен знати кожний. З цього положення і випливає загальновідома формула: незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності, яка міститься в частині 2 статті 68 Конституції України.

Посилання обвинуваченого на те, що він не вбачав у розміщених матеріалах у «ВКонтакте» нічого протизаконного, суд розцінив як спробу завуалювати себе в образі «недотепної», «наївної» людини і така поведінка спрямована на уникнення відповідальності.

Окремо обвинувачений заплатить 23,2 тис. грн у вигляді витрат на залучення експертів.

Читайте також: