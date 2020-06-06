НАТО готується до можливої другої хвилі пандемії, – Єнс Столтенберг



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Єнс Столтенберг

НАТО планує підготувати ресурси для швидкого транспортування медичних матеріалів

Керівництво НАТО проводить заходи для підготовки до нового загострення пандемії коронавірусу SARS-CoV-2

«НАТО готується до можливої другої хвилі коронавірусу», - заявив глава Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю німецькій газеті Welt am Sonntag, – передає DW.

За його словами, метою є скоординовані дії в боротьбі проти нового вірусу, що викликає пневмонію Covid-19. «Нам необхідно узгодити наше планування таким чином, щоб мати можливість ще краще і швидше допомогти членам НАТО і країнам-партнерам, тісно пов'язаним з альянсом», - зазначив він.

Зокрема, НАТО планує «підготувати достатні ресурси для транспортування медичних матеріалів і створити склади для швидкого доступу до медичного обладнання», – повідомив Столтенберг.

Уже найближчим часом підготовка плану буде завершена, в середині червня він буде представлений на віртуальній нараді міністрів оборони альянсу.

З початку пандемії коронавірусу до середини травня сили НАТО здійснили понад 100 операцій з підтримки країн-членів альянсу і його партнерів. Йдеться про термінове транспортування медичного персоналу та пацієнтів, польових госпіталів і засобів медичного захисту.

Нагадаємо, американсько-польські навчання Allied Spirit (Союзний дух), які проводяться у Польщі з 5 по 19 червня у розвиток американських маневрів Defender-Europe 20 (Захисник Європи – 20), не передбачають залучення партнерів, хоча така участь була частиною первинного задуму.