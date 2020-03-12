Крижаний покрив Гренландії та Антарктики тане у шість разів швидше, ніж 30 років тому



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Зростання рівня Світового океану на 53 сантиметри до 2100 року загрожує 400 млн людей

Між 1992 і 2017 роками Гренландія й Антарктика спільно втратили 6,4 трильйона криги, що призвело до зростання середнього рівня світового океану на понад 1,5 см

Крижаний покрив Гренландії й Антарктики тане у шість разів швидше, ніж у 1990 роках через глобальне потепління. Про це повідомляє BBC.

Зазначається, що автори проєкту Ice Sheet Mass Balance досліджують стан льодового покриву на земній поверхні протягом останніх 30 років.

«Для оцінки танення льодів дослідники аналізували супутникові знімки Гренландії та Антарктики. Між 1992 і 2017 роками Гренландія й Антарктика спільно втратили 6,4 трильйона криги. Це призвело до зростання середнього рівня океану у світі на 17,8 міліметра», - йдеться у повідомленні.

За словами професора Лідського університету Ендрю Шепарда, нині танення льодового покриву на третину відповідає за зростання рівня Світового океану, тоді як у 1990-х ця частка складала десь 5%.

«Це має важливі наслідки для майбутнього, берегових підтоплень і розмивання ґрунтів», - сказав він.

Шепард додає, що основне занепокоєння викликає той факт, що темпи танення льоду перевищують прогнози експертів ООН.

Прогнозується, що зростання рівня Світового океану на 53 сантиметри до 2100 року, тоді як танення льодовиків може додати до цього показника ще 17 сантиметрів.

«Якщо це справдиться, то до 2100 року загроза підтоплення берегів зачепить 400 мільйонів людей», - прогнозує Шепард.

Нагадаємо, Гренландія планує продавати талу воду комерційним компаніям. Всього було виписано 16 ліцензій на експорт талої води, на даний момент їх отримали дев'ять проектів. В першу чергу влада орієнтується на комерційні компанії.